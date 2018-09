Der gennemføres besparelser i DR for 420 millioner kroner årligt, når en spareplan er fuldt indfaset i 2021.

København. En omfattende spareplan i DR kommer til at koste 375-400 stillinger. Heraf er de omkring 25 chefstillinger. Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

I alt gennemføres der besparelser for 420 millioner kroner årligt, når planen er fuldt indfaset i 2021, oplyser DR.

Spareplanen er en konsekvens af det seneste medieforlig, der pålagde DR at spare 20 procent på budgettet.

DR's generaldirektør Maria Rørbye Rønn vil gøre alt, hvad hun kan, for at begrænse antallet af fyringer gennem frivillige fratrædelser og omplaceringer, lyder det.

- Selv om det her er den rette plan for det nye DR, skaber det helt naturligt usikkerhed hos DR's ansatte, siger hun.

- Vi skal sige farvel til rigtig mange dygtige medarbejdere. Vi har undervejs i processen haft en god og tæt dialog med de faglige organisationer, og vi er enige om at gøre en fælles indsats for, at ændringerne i organisationen gennemføres så ordentligt som muligt.

Ifølge fagbladet Journalisten har DR's ansatte frist til 24. september til at søge en frivillig fratrædelsesordning.

Som led i spareplan gennemfører DR en stor omstrukturering, der betyder, at antallet af tv-kanaler går fra seks til tre, mens antallet af radiokanaler går fra otte til fem.

I 2020 vil DR kun udbyde tv-kanalerne DR1, DR2 og børnekanalen DR Ramajsang. DR K og DR2 samles under et nyt DR2 med fokus på både samfund og kultur. DR3 og DR Ultra vil fra 2020 være rene digitale universer.

Radiolytterne vil kunne høre taleradioen P1, den klassiske musikkanal P2, ungdomskanalen P3, P4 med blandt andet regional dækning og P5, der er målrettet ældre lyttere.

Ifølge Maria Rørby Rønn er det "relativt drastiske forandringer", som DR's medarbejdere tirsdag er blevet præsenteret for.

- Der er truffet en politisk beslutning om at reducere DR's økonomi med 20 procent. Det bliver hårdt, men vi har taget opgaven på os, siger hun i meddelelsen.

- Samtidig har vi en ambition om at udvikle DR bedst muligt til fremtidige generationer inden for de nye politiske og økonomiske rammer. Vi præsenterer derfor en nytænkt kanalportefølje, hvor vi reducerer antallet af flowkanaler på tv og radio, tilføjer hun.

/ritzau/