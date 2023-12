Ifølge medier ser det ud til, at spanier vil blive valgt som ny leder af Den Europæiske Investeringsbank.

Margrethe Vestager ser ud til at tabe kampen om jobbet som ny leder af Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Den spanske finansminister, Nadia Calviño, er nemlig klar favorit til posten.

Det fortæller Vincent Van Peteghem, der er Belgiens finansminister og formand for bankens styrelsesråd, der står for ansættelsen af den nye leder af EIB. Det skriver Børsen, som har informationen fra mediet Politico.

Han vil ifølge Politico sende et brev til de 27 EU-lande i bankens ejerkreds og bede dem om at vælge Nadia Calviño. Børsen har fra en anonym kilde, der skal være tæt på processen, fået det samme at vide.

Det er planen, at bankens ejerkreds skal tage beslutning om posten på et møde mellem finansministrene 8. december. Hvis man skal have posten, skal man have opbakning fra minimum 18 af de 27 EU-lande og mindst 68 procent af banken ejerkreds.

Tyskland, Frankrig og Italien har en særlig vigtig rolle i denne sammenhæng, da de har de største ejerandele af EIB.

Her står den ind til videre uafgjort, da den tyske kansler, Olaf Scholz, tidligere har meldt ud, at han gerne ser Calvino som ny leder.

Omvendt har Italiens regering sendt signaler om, at man gerne vil have Vestager, hvis ikke den italienske kandidat får opbakning.

Frankrig har endnu ikke tilkendegivet, hvilken kandidat landet foretrækker.

Også Polen og Sverige har budt ind med kandidater.

Margrethe Vestager har, siden hun officielt blev kandidat til posten i august, været på orlov fra sit job som EU-kommissær. Den stilling har hun indtil efteråret næste år, hvor en ny kommission bliver godkendt i EU-Parlamentet.

Der afholdes valgt til parlamentet i juni næste år.

