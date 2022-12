Lyt til artiklen

Der var topskattelettelser og højere beskæftigelsesfradrag på menukortet, da Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen onsdag ved middagstid dækkede op til en ny regering.

Men retterne bliver lunkent modtaget af både FOA, der blandt andet organiserer sosu’er, og 3F.

Det højere beskæftigelsesfradrag betyder ifølge beregninger, som Sydbank har foretaget for B.T., at sosu-assistenter og andre lønmodtagere i gennemsnit vil få en skattelettelse på cirka 30 kroner – svarende til en pakke på 200 gram Lurpak-smør – om måneden.

Ifølge CEPOS’ beregninger er gevinsten lidt højere: En arbejderfamilie med to lave indkomster vil samlet få omkring 4.800 kroner om året svarende til cirka 200 kroner om måneden til hver af de to voksne i husstanden.

Til sammenligning vil en nuværende topskatteyder, der tjener mellem 750.000 kroner og 2,5 millioner kroner om året, ifølge Sydbanks beregninger få en gevinst på cirka 11.250 kroner om året svarende til 937 kroner om måneden.

En skattelettelse på 30-200 kroner om måneden gør ingen forskel for FOA’s medlemmer, lyder det fra FOA-formand Mona Striib.

»Det er ikke de der håndøre i skattelettelser, der skal give resultaterne,« siger hun.

Mona Striib sætter i stedet sin lid til, at en pæn del af de tre milliarder kroner, som regeringen vil afsætte årligt til et permanent lønløft for ansatte i dele af den offentlige sektor, drypper ned i sosu’ernes og andre FOA-medlemmers lommer.

Mona Striib, formand for FOA. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mona Striib, formand for FOA. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Samtidig påpeger hun, at den nye regering vil lade økonomien i den offentlige sektor vokse, i takt med at der blandt andet bliver flere plejekrævende ældre – altså med det, der kaldes det demografiske træk.

»Det sikrer arbejdspladser,« siger hun.

Heller ikke 3F, der blandt andet organiserer rengøringsfolk og jord- og betonarbejdere, er begejstret for regeringens skattereform.

»Skattelettelser står bestemt ikke øverst på vores agenda. Men skal der gives indkomstskattelettelser, er vi glade for, at beskæftigelsesfradraget prioriteres. Vi er ikke glade for topskattelettelser,« siger 3F-formand Henning Overgaard og tilføjer:

»Det er kun fire-fem procent af 3F’erne, der betaler topskat, så det er – i modsætning til beskæftigelsesfradraget – ikke noget, vores medlemmer generelt har den store gavn af.«

Henning Overgaard er dog godt tilfreds med, at den nye regering vil indføre en særlig top-topskat på 20 procent for lønindkomster over 2,5 millioner kroner.