Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, om den seneste Voxmeter-måling, der viser rekordlav tilslutning i Voxmeter-regi til partiet:

- Jeg må tilstå, at jeg desværre ikke er overrasket. I den seneste tid har det handlet om personer frem for politik. Og det belønner danskerne selvsagt ikke, fordi det er også et helt skævt fokus. Så det er desværre forventeligt.

/ritzau/

Opdateres...