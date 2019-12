Politikeren Sophie Løhde havde opgivet at finde kærligheden efter flere forliste forhold og delte sine frustrationer med Venstre-kollegaen Lars Krarup.

Et par uger senere ringede Løhdes telefon. I den anden ende af røret var Krarup. Han havde et forslag, som skulle ændre hendes liv fuldstændig.

Herning-borgmesteren Krarup fortalte sin gode ven og partifælle, at han kendte én, som hun skulle møde.

Det var den kendte fodboldboss Ole Palmå.

Mødet mellem de to væltede Sophie Løhde helt omkuld.

Det fortæller hun til Hendes Verden.

»Manden viste sig at være Ole, og så sagde det bare bang på den helt rigtige tosseforelskede måde. Sidste år købte vi hus sammen, og jeg håber, at vi på et tidspunkt skal udvide tosomhed til familie. Og giftes! Hvis det sidste skal ske, er der lige én, som skal fri først,« siger Sophie Løhde til ugebladet.

Siden 2015 har Løhde og Ole Palmå dannet par. Sophie Løhde har tidligere fortalt om deres forhold i et stort interview med B.T.

ARKIV: Sophie Løhde og Ole Palmå Foto: NYMANN BO

Her fortalte V-profilen blandt andet, at de nyder at gå lange ture i skoven med Ole Palmås hund, Bailey, der er en Golden Retriever.

Sophie Løhde kan godt lide at holde sig i form ved at løbe, men Ole Palmå har også fået lokket hende med til spinning i fitnesscenteret.

36-årige Løhde er tidligere sundheds- og ældreminister og minister for offentlig innovation. I dag bestrider hun den vigtige post som Venstres politiske ordfører.

Palmå er for et par måneder siden blevet forfremmet til administrerende direktør i storklubben Brøndby.