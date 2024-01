Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) har tirsdag fået et ildebefindende under et stormøde i Fredericia.

Det oplyser Sundhedsministeriets pressetjeneste til B.T.

Hun har det godt og er taget hjem, oplyser pressetjenesten nu.

B.T. kan erfare, at hun fik det dårligt på sin plads under mødet og blev tilset af en læge på stedet.

Mødet drejer sig om ældreplejen og fandt sted i en kongressal med 2000 mennesker.

