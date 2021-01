Det kommer ikke helt bag på Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, at partiets tidligere formand – Lars Løkke Rasmussen – nu har meldt sig ud af partiet.

Men sagen har ikke gjort begyndelsen på det nye år nemmere for partiet.

Det fortæller hun til P1 Morgen:

»Jeg tror, at jeg ville være Komiske Ali, hvis jeg påstod, at det var en fantastisk måde, vi er startet det nye år på. Det her er problematisk og kritisk for Venstre. Vi har været igennem en tid, hvor utrolig meget har handlet om personer og ikke politik,« siger Sophie Løhde med henvisning til ikke blot Lars Løkke Rasmussens udmeldning, men også Inger Støjbergs nylige afgang som partiets næstformand.

Den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen offentliggjorde sin beslutning om at forlade partiet, som han har været medlem af i fire årtier, fredag aften i et opslag på sin Facebookprofil:

»Med lyst og mod til at møde den ny verden, der står foran os, men naturligvis også iblandet vemod, har jeg her til nytår besluttet at sætte mig selv fri og melde mig ud af Venstre efter 40 års medlemskab,« skrev han blandt andet.

Hans udmelding af partiet kommer blot nogle dage efter, at partiets næstformand, Inger Støjberg, trak sig fra sin stilling som følge af nogle stridigheder med partiets nuværende formand, Jakob Ellemann-Jensen:

»Jakob Ellemann har i dag (tirsdag, red.) bedt mig om at gå af som næstformand for Venstre. Jeg forstår, at det blandt andet skyldes hans manglende tillid til min linje i en række politiske sager,« skrev hun om beslutningen på sin Facebookprofil:

»En række medlemmer af Forretningsudvalget foreslog en orlov - men det var magtpåliggende for Jakob, at jeg skal gå helt af som næstformand nu. Det kommer som en overraskelse, at det er endt her, og at Jakob har bedt mig om at gå af som næstformand. Jeg havde gerne set det anderledes. Men sådan er det.«