Socialdemokratiet i København har i dag valgt Sophie Hæstorp Andersen som ny spidskandidat til kommunalvalget i november 2021.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Af den fremgår det, at Sophie Hæstorp Andersen er valgt uden modkandidater, og at det vækker glæde i partiet, at valget er faldet på hende.

»Det er med kæmpe stolthed og ydmyghed, at jeg har modtaget beskeden om, at jeg nu er spidskandidat for Socialdemokratiet i København til overborgmesterposten. Jeg elsker vores København, hvor jeg har boet i halvdelen af mit liv. Det er her, jeg har taget min uddannelse, har fået mine børn, gået uendelige ture – her har jeg hoppet i havnen midt om natten,« siger hovedpersonen selv i pressemeddelelsen.

Sophie Hæstorp Andersen har de seneste syv år været valgt som formand for regionsrådet i Region Hovedstaden.

»Jeg er rigtig stolt over, hvad jeg har udrettet i Region Hovedstaden, som formand for regionsrådet de seneste syv år. Og det er med en vis vemod, at jeg kommer til at forlade regionen som formand. Men jeg er også københavner med stort K - og jeg har visioner for min by, der handler om at styrke sammenhængskraften, sikre lige muligheder for alle og sætte turbo på den grønne omstilling,« siger hun og tilføjer:

»Derfor har jeg valgt at stille op som spidskandidat til overborgmesterposten.«

Det var 29. oktober, at den 46-årige politiker meddelte sit kandidatur til posten som overborgmester.

Inden da havde Mette Reissmann som den første i partiet meldt sig som kandidat, efter at Frank Jensen trak sig som følge af flere sager om krænkelser af kvinder.

Men lørdag trak Reissmann sig som kandidat.

Frank Jensen stoppede både som overborgmester i København og næstformand i Socialdemokratiet 19. oktober grundet krænkelsessagerne, der kom frem i begyndelsen af oktober, da en række kvinder stod frem og fortalte om en række hændelser.

I øjeblikket er Lars Weiss fungerende overborgmester i København.