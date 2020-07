Det var ikke hensigten, at negativt udsagn om De Radikale skulle vises, siger Enhedslistens lokalafdeling.

"De Radikale ud af Folketinget".

Sådan lyder en del af udsagnet på en plakat, der i øjeblikket kommer til syne i København og er lavet af Enhedslistens lokalafdeling i Københavns Nordvestkvarter.

Forud for udsagnet fremgår ordene "Boligspekulanterne ud af byen". Ikke desto mindre er plakaten faldet De Radikale for brystet.

Men budskabet skulle slet ikke have været til offentligt skue. Det forklarer Reinout Bosch, der er talsperson for Enhedslisten Nordvest.

Plakaten er et levn fra forhandlingerne om en boligaftale i januar, lyder det.

- Det jeg kan forestille mig, der er sket, er, at nu hvor der er gået så mange måneder, har vind og vejr hærget plakaterne, og så er det øverste lag blevet skrællet af, siger Reinout Bosch onsdag.

Grunden til, at der overhovedet er noget at reagere på, er formentlig, at forbipasserende indtil nu er blevet mødt med et andet budskab fra plakaterne - nemlig "Fuck Blackstone".

Da der i vinter var forhandlinger om en boligaftale, som skulle sætte ind over for boligspekulanter, var der udsigt til en aftale med alle regeringens støttepartier - Enhedslisten, Radikale Venstre og SF - samt Alternativet.

I den sidste fase besluttede De Radikale at forlade forhandlingerne, og pludselig var der lange udsigter til en aftale.

Det var her, Enhedslistens lokalafdeling udviklede plakaten.

- Det står i proportion til det, at vi syntes, at det var ret voldsomt, at man (De Radikale, red.) ikke ville gå med i en aftale og regulere det her arbejde efter to år med masser af historier om, hvordan folk blev udplyndret af bolighajer, siger Reinout Bosch.

Inden for 24 timer efter De Radikales exit skete der imidlertid det, at Dansk Folkeparti sagde ja til aftalen, der således kunne blive til virkelighed.

Det ændrede også situationen for Nordvest-afdelingen, som måtte finde på noget andet at bruge de trykte plakater til.

"De Radikale ud af Folketinget" blev i stedet overdækket med et stykke papir med ordene mod Blackstone. Et selskab, der er blevet kritiseret for at opkøbe boliger i København, renovere dem og derefter sætte huslejen op.

Budskabet stod ikke længere på mål med virkeligheden, forklarer Reinout Bosch. Han siger, at udsagnet ikke er et udtryk for afdelingens holdning i dag.

- Man kan ikke rive ting ud af den politiske kontekst, som det blev udtænkt i. Det er det, der foregår nu. Både ved at man tager et billede og skærer halvdelen af teksten fra.

- Men også at man finder nogle plakater, der har hængt i gadebilledet i mange måneder, og efter at det er blevet forandret, reagerer man, siger han og tilføjer, at afdelingen ikke har planer om at undskylde plakaterne.

Enhedslisten på Christiansborg udtaler, at man ikke kender til plakaterne.

