Det har vagt opsigt og kritik, at regeringen arbejde på at oprette et asylmodtagecenter i det fattige afrikanske land, Rwanda.

Men en klar overvægt af danskerne støtter regeringens planer om at etablere modtagecenteret. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har foretaget for for B.T.

Her er 40 procent af i alt 1.251 adspurgte enten helt enige eller delvist enige i, at det er en god idé at oprette modtagecenteret i det afrikanske land.

Til sammenligning erklærer 28 procent sig enten helt eller delvist uenige i, at regeringens plan er en god idé.

Planerne støttes primært af vælgergrupper på over 45 år samt af vælgere, der ikke bor i Storkøbenhavn, viser undersøgelsen. Og det kommer ikke bag på B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup.

»Tallene er et meget klart signal om, at der er genklang hos de klassiske socialdemokratiske vælgere, som Mette Frederiksens regering ønsker at være i god kontakt med. Så på den måde er det en god nyhed (for regeringen. red.),« siger Søs Marie Serup.

»Den dårlige nyhed er, at det yderligere fremmedgør de vælgere, som de mistede til kommunalvalget sidste år. Her smed de omkring ti procent af stemmerne flere steder,« siger hun.

»Det er et forslag, der er perfekt til at fastholde den traditionelle base, men prisen er også til at få øje på. Dette forslag vil skubbe yngre storbyvælgere endnu længere væk fra Socialdemokratiet,« vurderer Søs Marie Serup.

Undersøgelsen Vi spurgte: »Hvor enig eller uenig er du på den baggrund i følgende udsagn? Det er en god idé, at regeringen vil oprette et asyl-modtagecenter i Rwanda.« Svarene: Henholdsvis 24 og 16 procent erklærer sig helt enig eller delvist enig i, at planerne er en god idé

Blandt mænd er 30 procent helt enige i, at regeringens planer er en god idé. 16 procent er delvis enige.

Henholdsvis 18 og 16 procent af kvinder er helt enige eller delvist enige.

I Storkøbenhavn svarer henholdsvis 19 og 15 procent (samlet 34 procent), at de er helt enige eller delvist enige.

I Jylland er 44 procent helt eller delvis enige, mens det på det øvrige Sjælland og øerne er 41 procent. Kilde: YouGov for B.T. Undersøgelsen er gennemført i perioden 6.-9. maj 2022 af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1.251 CAWI-interview med et repræsentativt udsnit af danskere fra YouGov Panelet i alderen 18+ år.

Hun pointerer, at vælgere i de store byer ofte ser anderledes på en række spørgsmål, eksempelvis omkring klima og bæredygtighed, end man gør i provinsen.

»De har en mere global tilgang til problemstillingerne, og de er traditionelt set mere venstreorienterede,« understreger Søs Marie Serup.

Hun mener dog ikke, at Socialdemokratiet på nogen måde vil være overrasket over, hvilke vælgersegmenter der bakker op om Rwanda-planerne. Og hun kalder det 'et strategisk valg'.

»Vi har set forsøg på småkorrektioner, eksempelvis med Mette Frederiksens udmelding om, at hun nu pludselig var grøn før hun var rød – i stedet for det modsatte,« siger Søs Marie Serup og tilføjer:

»Men det er absolut ikke ændret. Tidligere tabte man valg på udlændingepolitikken, men nu fastholder de den linje, som bragte dem til magten. På trods af den klare advarsel, som man fik ved kommunalvalget (hvor S gik voldsomt tilbage i blandt andet København, red.).«

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Når Socialdemokratiet er klar til at løbe den risiko med åbne øjne, skyldes det ifølge Søs Marie Serup, at de vælgere, som er imod Rwanda-planerne, primært vil blive samlet op af regeringens støttepartier og ikke gå til blå blok.

»På den måde kan man sige, at rød blok har en meget klar arbejdsfordeling og dermed samlet set kan favne mange flere vælgere.«

»Men det er selvfølgelig risikabelt, fordi der bor så afsindigt mange vælgere i de store byer,« konstaterer Søs Marie Serup.