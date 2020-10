Der var kampvalg om at afløse Morten Østergaard som De Radikales politiske leder, da han trak sig onsdag aften som følge af en sexismesag med ham og partifællen Lotte Rod i centrum.

Den nye politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, fortæller efter det cirka seks en halv time lange gruppemøde i Den Sorte Diamant i København, at hun med stemmerne 12-4 i folketingsgruppen vandt et kampvalg over tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard.

»Og jeg har meget stor forståelse for, at Martin lige har brug for at trække vejret,« siger hun.

Morten Østergaard meddelte ved 18-tiden onsdag, at han for små ti år siden krænkede partifællen Lotte Rod ved at lægge en hånd på hendes lår.

Han har undskyldt for episoden og har fået tilgivelse fra Lotte Rod, men hans håndtering af sagen endte med at fælde ham.

De Radikale har i den seneste tid tordnet mod sexisme. Blandt andet da partiets ligestillingsordfører, Samira Nawa, sagde, at Jeppe Kofod (S) ikke burde være blevet udnævnt til udenrigsminister sidste år.

Det skyldes hans sag fra 2008, hvor han som dengang 34-årig havde sex med en dengang 15-årig pige ved et arrangement i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).

Sofie Carsten Nielsen fortæller, at hun godt vidste, at det var Morten Østergaard, der havde taget Lotte Rod på låret for snart ti år siden.

»Lotte kom til mig i fortrolighed. Vi havde og fortsætter med at have samtaler.«

»Som politisk leder kan man fortsat komme til mig i fortrolighed i de her sager. Denne her debat er ikke slut med Morten Østergaard,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun har som politisk ordfører og næstformand haft et tæt samarbejde med Morten Østergaard.

»Det har været en rigtig svær og ulykkelig dag i dag for os.«

»Derfor er jeg også berørt af det. Jeg har haft et rigtig langt og tæt samarbejde med Morten Østergaard,« siger hun.

Morten Østergaard sagde, da han meddelte sin beslutning om at trække sig som politisk leder, at han ikke vil forlade politik, men fortsætte i folketingsgruppen.

Sofie Carsten Nielsen siger, at Morten Østergaard har en fremtid i partiet.

»Ja, det har han,« lyder det.

