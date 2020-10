Ida Aukens Facebook-opslag er et direkte angreb på partiet, siger den nye radikale leder Sofie Carsten Nielsen.

- Hvis Ida Auken ikke har haft tillid til den politiske leder, har hun haft mulighed for at udtrykke det hver dag i den politiske gruppe, siger Sofie Carsten Nielsen på TV2 News ifølge Ritzaus Bureau.

Sofie Carsten Nielsen er chokeret og "kan ikke motivforske" i Ida Aukens forslag.

- Det her sætter partiet tilbage igen.

- Jeg går ud fra, Ida Auken selv har gjort sig overvejelser om sin fremtid, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun afviser endnu engang at have kendt til sag om de Radikales tidligere leder Morten Østergaard, der er sygemeldt efter flere anklager om krænkelser og som, Ida Auken beretter om onsdag på Facebook.

Meldingen fra Sofie Carsten Nielsen kommer, efter at Ida Auken i et opslag på Facebook tidligere onsdag skriver, at hun tidligere har bedt Sofie Carsten Nielsen om at gribe ind over for Morten Østergaard, efter at hun havde oplevet ham opføre sig krænkende til Folkemødet.

Ida Auken forklarer, at Sofie Carsten Nielsen har dækket over sagen - samt at den nye partileder ikke har fortalt hele sandheden.

Efter opslaget fra Ida Auken samt Sofie Carsten Nielsens reaktion står det nu klart, at en af de to radikale profiler taler usandt.

Enten har den nye radikale leder Sofie Carsten Nielsen fyldt offentligheden med løgn den seneste uge, hvor hun har påstået ikke at kende til personalesager på Morten Østergaard før i fredags.

Eller også lyver Ida Auken, når hun på Facebook skriver, at hun både i 2017 og 2018 gjorde Sofie Carsten Nielsen opmærksom på Morten Østergaards krænkelser af kvinder.

