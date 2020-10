Den nye politiske leder i Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, afviser pure, at hun har løjet om eller dækket over Morten Østergaard.

Det siger hun til DR.

»Jeg har alene varetaget en fortrolighed over for dem, der er kommet til mig, jeg har ikke dækket over noget. Jeg har endda tilbudt dem at bakke dem op, hvis de ville gå ud offentligt. Det har de ikke ønsket,« siger Sofie Carsten Nielsen tirsdag.

Fortroligheden, som den nyudnævnte politiske leder i Radikale Venstre refererer til, handler om, at hendes to partifæller Lotte Rod og Katrine Robsøe i hemmelighed fortalte hende, at Morten Østergaard havde krænket dem.

Oplysninger, som Sofie Carsten Nielsen allerede fik tre uger før det skæbnesvangre gruppemøde 7. oktober på Den Sorte Diamant, hvor Morten Østergaard efterfølgende trak sig som politisk leder.

Men fordi Sofie Carsten Nielsen havde kendskab til krænkelsessagerne om Lotte Rod og Katrine Robsøe, men ikke sagde eller gjorde noget under gruppemødet, er der efterfølgende blevet sået tvivl, om hvorvidt hun bevidst dækkede over Morten Østergaard.

Noget, hun altså nu afviser.

Samtidig afviste Sofie Carsten Nielsen tidligere på morgenen i P1 Morgen, at hun havde løjet, da hun 8. oktober – dagen efter hun var blevet udnævnt til leder for partiet – sagde, at hun ikke kendte til andre sexismesager i Radikale Venstre.

Men det gorde du jo, spurgte P1-vært Bjarne Steensbeck, hvortil Sofie Carsten Nielsen svarede:

»Der er to udlægninger af den sag på det tidspunkt, og derfor synes jeg ikke, at det er rimeligt at inddrage den. Og så har Katrine Robsøe meget eftertrykkeligt bedt mig om fortrolighed i den samtale, vi har haft,« sagde den radikale leder.

Mandag aften stod Katrine Robsøe selv frem på Facebook og fortalte, at hun var en af de tre kvinder, der har oplevet 'uønsket seksuel opmærksomhed', som Radikale Venstre selv kalder det i en intern redegørelse af problematikken.

'Det er med tårer i øjnene, at jeg desværre føler mig tvunget til at lave dette opslag. Jeg er en af de tre kvinder, Morten Østergaard i fredags stod frem og indrømmede, at han har krænket,' skrev Katrine Robsøe på Facebook.