Sofie Carsten Nielsen bløder nu op i sin forklaring om kendskabet til Morten Østergaards grænseoverskridende adfærd.

Hun indrømmer nu i en skriftlig kommentar til Ritzau, at hun har kendt til Morten Østergaards adfærd på et generelt plan, og at hun har bedt ham om at rette op på sin opførsel i festlige lag.

Indtil nu har hun ellers benægtet ethvert kendskab til Østergaards adfærd over for kvinder.

»Der er en verden til forskel på at kende til en konkret krænkelsessag og at have løse snakke om Mortens adfærd i øvrigt. Det er vigtigt for mig at understrege, at det hverken er mit eller andre kollegers ansvar, at Morten kunne blive fuld og pinlig til fester,« siger hun til Ritzau og uddyber:

»Ikke desto mindre, så har jeg ligesom andre snakket med Morten om det, og jeg har opfordret ham til at rette op på det. Og det var faktisk mit indtryk, at han også tog opsangene til sig og ændrede adfærd,« lyder det fra Sofie Carsten Nielsen.

(ARKIV) Ida Auken (R) og Morten Østergaard (R) til doorstep i forbindelse med de første drøftelser om klimaloven på Amager Strandpark tirsdag den 3. september 2019.

Meldingen kommer, efter at Ida Auken, der har orlov fra Folketinget, onsdag i et længere opslag på Facebook skrev om en episode fra 2017, hvor Morten Østergaard skulle have opført sig upassende over for en tidligere partiansat under Folkemødet.

Ida Auken skriver, at hun i løbet af efteråret 2017 informerede både Sofie Carsten Nielsen, landsformand Svend Thorhauge og partisekretær Lars Beer Nielsen om episoden.

De Radikale bekræfter over for B.T., at Ida Auken fortalte om Morten Østergaards adfærd på Folkemødet til partisekretæren.

Men Sofie Carsten Nielsen benægter stadig, at hun fik noget at vide om den konkrete sag tilbage i 2017.

Ida Auken påstår desuden, at hun igen gik til Sofie Carsten Nielsen i 2018.

»Ud over den samtale i 2017 havde Sofie Carsten Nielsen og jeg også en samtale på tomandshånd på hendes kontor i efteråret 2018, der angik min opbakning til Morten Østergaard. Der måtte jeg gøre klart, at jeg havde mistet tilliden til ham som leder for det Radikale Venstre blandet andet på grund af hans opførsel over for kvinder,« skriver Ida Auken.

Sofie Carsten Nielsen har stadig ikke benægtet det uformelle møde, som Ida Auken påstår, de to kvindelige politikere havde i 2018.

Torsdag har både Martin Lidegaard og Jens Rohde tilkendegivet, at de ikke ser nogen grund til at betvivle Ida Aukens beretninger.