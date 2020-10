En SMS-besked fra Sofie Carsten Nielsen til Ida Auken afslører, at hun i mange tilfælde har talt med Auken om Morten Østergaards krænkende adfærd.

Faktisk vidste hun også, at Morten Østergaard havde befamlet Ida Auken på bagdelen.

Beskeden, som B.T. har læst, kom i kølvandet på en mail fra Auken til alle de radikale politikere på Christiansborg.

Auken forklarede i mailen, at hun havde fortalt Sofie Carsten Nielsen om Morten Østergaards grænseoverskridende adfærd på Folkemødet 2017.

Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Her havde Østergaard ifølge Auken befamlet en ung kvinde mod hendes vilje og havde forsøgt at få hende til at gå i seng med sig.

En sag, som partiets sekretariat gav Morten Østergaard en reprimande for.

»Jeg kan af et ærligt hjerte sige, at det har du aldrig fortalt mig om. Vi har talt om mange gange, at Morten var klam, at han har taget dig på røven fx,« skrev Sofie Carsten Nielsen søndag klokken 16.19 som svar til Ida Auken.

Altså fastholder Sofie Carsten Nielsen i beskeden, at hun ikke kendte til sagen på Folkemødet i 2017.

Foto: Martin Sylvest

Men hun skriver samtidig, at hun kendte til Østergaards sexistiske adfærd - og at han havde befamlet Ida Auken på bagdelen.

Der har siden onsdag formiddag været åben krig mellem Sofie Carsten Nielsen og Ida Auken, efter sidstnævnte angreb den radikale partileder samt landsformand Svend Thorhauge for at fortie deres viden om Østergaards sag på Folkemødet i 2017.

Som svar til Ida Auken skrev Sofie Carsten Nielsen på Facebook:

»At Ida vælger at slynge falske påstande om mig og vores landsformand ud på nuværende tidspunkt, kan jeg ikke se som andet end et forsøg på at destabilisere partiet.«

Foto: Philip Davali

På pressemødet fredag spurgte B.T. Sofie Carsten Nielsen, om hun ikke – heller ikke antydningsvis – har hørt om andre MeToo-sager med Morten Østergaard end den omtalte med Lotte Rod?

»Som jeg siger, så er jeg lige blevet bekendt med det her opslag (fra Morten Østergaard, red.), og jeg blev så i eftermiddag bekendt med en personalesag, hvor Morten Østergaard også er krænkeren,« svarede hun.

Men sidenhen har den nyvalgte radikale leder løbende blødet sine udtalelser op og erkendt, at Morten Østergaard kunne være »fuld og pinlig.«

»Som jeg også har udtalt i medierne, så har jeg ikke lagt skjul på, at Morten for år tilbage har været fuld og pinlig. Og jeg har også uformelt snakket med Ida Auken om Mortens adfærd til fester, og at han ikke altid har opført sig passende,« siger hun i en skriftlig kommentar til B.T. torsdag eftermiddag.

Spørgsmål til Sofie Carsten Nielsen B.T. har spurgt Sofie Carsten Nielsen om følgende om hendes SMS til Ida Auken - uden at få svar: Kan du bekræfte, at du har skrevet sådan? Hvad er det for oplevelser med Morten Østergaard, der gør, at du kalder ham “klam”? Hvor længe har du været af den opfattelse, at Morten Østergaard er “klam”?

B.T. har torsdag eftermiddag givet Sofie Carsten Nielsen mulighed for at kommentere SMS-beskeden. Hun er ikke vendt tilbage.

I løbet af torsdagen har de radikale profiler Martin Lidegaard og Jens Rohde bakket Ida Auken op.

»Jeg har ikke grund til at betvivle, at Ida taler sandt,« fortalte Martin Lidegaard og fortsatte:

»Men den vigtigste pointe er, at flere i ledelsen, herunder Sofie, generelt vidste nok om Mortens upassende adfærd til, at der skulle have været grebet ind for lang tid siden – og allersenest, da Lotte Rod og Katrine Robsøe fortalte om deres sager.«

Også Jens Rohde viste sin støtte til Ida Auken:

»Derfor siger jeg også hundrede procent ærligt, at hvis man smider Ida Auken ud eller marginaliserer hende, så gør man det samme med mig. Ingen skal stå alene på perronen, fordi de ikke holdt kæft.«

Morten Østergaard har sygemeldt sig.