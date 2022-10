Lyt til artiklen

Radikale Venstre politiske leder er blevet omdrejningspunkt i en skattesag.

En sag, hvor Sofie Carsten Nielsen ikke betalte skat af de 47.000 kroner, hun tjente som mødefacilitator i netværksvirksomheden Samuelsen. Pengene blev i stedet kanaliseret direkte ind i den radikale valgkamp som en donation i 2019.

Det skriver Frihedsbrevet.

Og ifølge tre eksperter, som Frihedsbrevet har været i kontakt med, så er det på den gale side af loven.

»Hvis man bliver hyret til en opgave, så skal man betale skat af vederlaget, også selvom man beder om at få betalingen sendt et andet sted hen. Her er det så politikerens ansvar at oplyse det til SKAT,« siger Henning Boye Hansen, chefkonsulent og revisor med ekspertise i skat hos revisionsfirmaet BDO, som er en af de tre eksperter.

Sofie Carsten Nielsen fik ikke personligt pengene, men hun skrev i stedet under på, at den mange tusinde kroner skulle være donationer til henholdsvis politikerens egen kampagnekonto og til støtteforeningen beliggende på hendes egen privatadresse.

Radikale Venstres leder nægter, at have 'arbejdet', men hun oplyser, at skattemyndighederne skal undersøge sagen.

»Vi var i den tro, at det var fuldstændig i overensstemmelse med reglerne. Hvis det ikke er det – hvis myndighederne vurderer – at der ikke er tale om en donation, så skal der selvfølgelig betales skat,« siger Sofie Carsten Nielsen og siger, at det var hendes fuldstændige overbevisning, at der var tale om en donation og sagen skal nu vurderes af Skattestyrelsen.