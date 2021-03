Radikal leder beklager på Facebook partiets håndtering af sager om seksuel chikane.

De Radikales leder på Christiansborg, Sofie Carsten Nielsen, fortryder, at hun ikke bad sin forgænger Morten Østergaard om at trække sig noget før. Det skriver hun i et opslag på Facebook.

Fortrydelsen kommer, efter at en Kvinfo-rapport om seksuel chikane er blevet lagt frem onsdag. Her får ledelsen i De Radikale kritik for at have håndteret sager om seksuel chikane "uhensigtsmæssigt".

Sofie Carsten Nielsens forgænger på posten som partiets leder i Folketinget, Morten Østergaard, trak sig i oktober efter en sag, hvor han for omkring ti år siden havde taget kollegaen Lotte Rod på låret.

Siden kom det frem, at Østergaard var involveret i flere krænkelsessager.

Forløbet kulminerede ved et gruppemøde i Den Sorte Diamant i København, hvor Østergaard efter pres fra gruppen trak sig.

Dengang var Sofie Carsten Nielsen næstformand for folketingsgruppen og dermed en del af gruppens ledelse.

- Jeg forstår godt, at forløbet omkring Morten Østergaard har skabt vrede og usikkerhed, skriver hun onsdag på Facebook.

- Personligt fortryder jeg i dag, at jeg ikke tidligere bad Morten Østergaard om at gå. Ikke mindst da det blev bizart, og han på Facebook skrev om sin samtale med sig selv om forløbet med Lotte Rod.

Kvinfo har i et spørgeskema spurgt tidligere og nuværende ansatte samt personer med tillidshverv i partiet såsom lokalformænd og medlemmer af hovedbestyrelsen.

Af de 413, der har svaret, har lidt mere end én ud af fem svaret, at de har været udsat for én eller flere hændelser, der i rapporten kategoriseres som seksuel chikane.

Omkring hver tiende har svaret ja til, at de har været udsat for uønskede fysiske berøringer som klap, kys og omfavnelser.

Der er også to procent, der svarer, at de har været vidne til voldtægt eller voldtægtsforsøg i partiet.

To tredjedele af dem, der har været udsat for seksuel chikane, har svaret, at de ikke har meldt det til partiledelsen.

Flere svarer, at de ikke henvendte sig til ledelsen eller andre centrale aktører i partiet, fordi det var ledelsen eller andre centrale personer, der havde udsat dem for hændelserne.

Sofie Carsten Nielsen har siden 2011 været en del af ledelsen i partiets folketingsgruppe.

I sit opslag på Facebook skriver hun ikke noget om sin egen rolle i håndteringen af sager gennem tiden, men hun udsteder en generel beklagelse:

- Det er også en undersøgelse, der desværre viser, at vi gennem årene som partiorganisation i for mange tilfælde ikke har håndteret sagerne ordentligt, skriver hun:

- Derfor vil jeg på egne og Radikale Venstres vegne gerne sige undskyld.

/ritzau/