De Radikale vil ikke stemme for finansloven, med mindre der indføres et markant delmål i 2025, siger ny leder.

De Radikale har på et dramatisk møde onsdag skiftet leder fra Morten Østergaard til Sofie Carsten Nielsen. Men politikken er den samme. Det gælder også den konfrontatoriske kurs i forhold til S-regeringen.

De Radikales nye leder Sofie Carsten Nielsen fastholder tidligere leder Morten Østergaards trussel om at udløse et valg, hvis ikke regeringen ændrer klimakurs.

- Vi har helt den samme politiske linje, siger Sofie Carsten Nielsen.

Dermed bekræfter hun, at hun står bag den opsigtsvækkende melding, som Morten Østergaard kom med forud for statsministerens åbningstale.

Her truede Morten Østergaard for anden gang i valgperioden med at vælte regeringen, hvis ikke den indgår klimaaftaler, der bringer Danmark markant tættere på målet om 70 procents reduktion i drivhusgasserne i 2030.

- Det klimaprogram, der er lagt frem, og måden, det er lagt frem på, er en krigserklæring mod den grønne omstilling, sagde Morten Østergaard til Weekendavisen fredag og tilføjede:

- Den krig er vi klar til at kæmpe, og alle skal vide, at vi ikke kommer til at slutte en finanslovsforhandling, der bekræfter den prioritering, der er nu.

Hvis regeringen ikke kan samle flertal for sin finanslov, så må den udskrive nyt valg til Folketinget. Dermed fortsætter Sofie Carsten Nielsen, den hårde kurs over for regeringen.

Det var netop den politiske linje, som udløste et kampvalg på det dramatiske gruppemøde, hvor Morten Østergaard trådte tilbage som leder.

Her opfordrede tidligere leder for partiet Marianne Jelved De Radikales Martin Lidegaard til at stille op. Han står for en klassisk radikal linje, hvor man søger at få mest mulig indflydelse ud fra en mindre konfrontatorisk linje.

Selv om Sofie Carsten Nielsen vandt afstemningen på mødet med stemmerne 12 mod fire, så kan der være andre dele af partiet, hvor opbakningen til Lidegaards linje er større end til Sofie Carsten Nielsens

Det har også vakt opsigt, at Lotte Rod, som var centrum i sagen, valgte at stemme på Martin Lidegaard frem for Sofie Carsten Nielsen.

Lidegaard siger dagen derpå, at han vil arbejde videre for, at De Radikale fremover skal være "mindre konfrontatoriske og mere dialogsøgende":

- Jeg har fået en helt overvældende reaktion fra vores bagland, hvilket er kommet bag på mig, men som rører mig. Og som også fortæller mig, at det er vigtigt, at der også er nogen i den radikale gruppe, som arbejder på det mere dialogsøgende spor.

/ritzau/