De Radikale mistede for anden gang i denne uge et folketingsmedlem, da Ida Auken fredag skiftede til Socialdemokratiet. Tidligere på ugen forlod Jens Rohde partiet for at blive løsgænger.

Ida Aukens skifte væk fra De Radikale kommer umiddelbart ikke som en kæmpe overraskelse, når man tænker tilbage på den heftige kritik, hun i efteråret ytrede mod De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen.

Her rettede Ida Auken beskyldninger mod Sofie Carsten Nielsen for at have dækket over De Radikales nu forhenværende politiske leder Morten Østergaards grænseoverskridende adfærd over for kvinder.

- Det er ingen hemmelighed, at Ida og jeg i efteråret havde vores uoverensstemmelser, skriver Sofie Carsten Nielsen, fredag på Facebook.

- Derfor betyder det meget for mig, at Ida i forbindelse med sin udmeldelse af partiet har undskyldt for sin adfærd i efteråret.

- Den undskyldning har jeg taget imod. Og jeg ønsker Ida alt det bedste i sit nyt parti.

Ida Auken skriver i en sms til Ritzau:

- Jeg har beklaget, at jeg delte en privat sms fra hende med folketingsgruppen.

- Jeg står ved mit opråb om, at partiet skulle stoppe fortielserne om Morten Østergaards grænseoverskridende adfærd over for kvinder, skriver Ida Auken.

Hun har siden 15. april sidste år været sygemeldt med stress, men vender nu tilbage til Folketinget for Socialdemokratiet.

Den tidligere SF'er blev ved folketingsvalget i 2019 De Radikales største stemmesluger, og hun har været en markant stemme for partiet i klima- og miljødebatten.

Sofie Carsten Nielsen tager til efterretning, at Ida Auken har besluttet sig for at melde sig ud efter syv år hos De Radikale.

- Det er på den ene side ærgerligt. Men på den anden side skal man ikke sidde i Folketinget for Radikale Venstre, når man er socialdemokrat. Det siger sig selv, skriver hun.

