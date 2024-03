Søværnet er hårdt prøvet, men har ifølge chef overskud til at påtage sig farlig mission i Det Røde Hav.

Den danske fregat "Ivar Huitfeldt" ligger i Middelhavet ud for Egyptens kyst og kan inden for nogle dage være på vej mod Det Røde Hav for at beskytte international skibstrafik.

Missionen er farligere end tidligere operationer, fortæller Henrik Ryberg, der er chef for Søværnskommandoen.

For nylig slap et missil igennem en amerikansk destroyers missilforsvar og blev først tilintetgjort af det allersidste forsvar i form af en maskinkanon. Det var få sekunder før nedslag.

- Det er et godt eksempel på truslen dernede og et godt eksempel på, hvordan skibene er trænede med de våbensystemer, de nu har, siger Henrik Ryberg.

- Det sidste luftforsvar er de kortrækkende, men meget hurtigt skydende maskingeværer, hvor "Ivar Huitfeldt" også har en om bord, hvis der kommer noget igennem missilforsvaret.

Fregatten skal lægge sig som et skjold mellem fragtskibene og de missiler, som houthierne sender afsted mod dem. Missionen betragtes som langt farligere for den danske besætning end tidligere piratmissioner.

Et flertal i Folketinget vedtog tirsdag at indsætte skibet mod houthierne, som sender missiler og droner mod den internationale skibstrafik for at vise støtte til Israel.

Danmark er en af de største søfartsnationer i verden, og eksempelvis rederiet Mærsk sejler i området og er tidligere blevet angrebet.

Derfor har flere skibe nu lagt deres sejlrute om, hvilket ventes at fordyre varerne, de sejler med.

Den danske fregat har kortrækkende missiler, men ikke langtrækkende. Danmark har bestilt SM-2-missiler, som er det yderste forsvarslag, men de er blevet forsinket.

- Det vil give et bedre luftforsvar på den lange afstand. Omvendt kan man sige, at skibet indgår i en operation sammen med andre skibe, hvor man supplerer hinanden med de våbensystemer, man har.

- Det er ikke sådan, at alle andre skibe, der sejler dernede, lige nøjagtigt har alle de der typer missiler, man snakker om, siger han.

Søværnet er ligesom andre dele af det danske forsvar hårdt prøvet. Men chefen mener, at der er overskud til at påtage sig missionen.

- Søværnets tilstand er et resultat af de investeringer, man har gjort igennem lang tid og tilpasninger i Forsvaret.

- Vores fregatter er moderne kampkraftige enheder, som stadigvæk er blevet prioriteret højt, og som har et højt operativt niveau, siger Henrik Ryberg.

Iran donerer våben til houthierne, som vil fortsætte med at blokere internationale have, så længe Israel angriber Hamas i Gaza. Bevægelsen har svoret gengæld.

Siden 2014 har houthibevægelsen kæmpet en borgerkrig mod Yemens regering. Ifølge FN har borgerkrigen kostet 377.000 mennesker livet og fordrevet fire millioner.

/ritzau/