Salen var fri for søskendeskænderier, da Svend og Margrete Auken begge var politisk aktive i Folketinget. Anderledes var det på hjemmefronten.

F.eks. var der den familiefest, hvor Ida Auken som barn gik op på sit værelse og trak i snoren på sin spilledåse, så hun ikke kunne høre de voksne.

Det er et af Ida Aukens første minder om moren, Margrete Auken, og onkel Svend Aukens hjemlige skænderier, fortæller hun i podcasten 'Det politiske dynasti', som er produceret af Euroman.

Den i dag 41-årige radikale politiker synes ikke, at den slags skænderier passede til en familiefest.

I dag foretrækker Ida Auken da også, at hendes mor agerer mere mor end politiker, når de er sammen.

Ida Auken siger i podcasten, at hun har 178 kolleger på borgen, men kun én mor. Derfor vil hun hellere snakke om livet, børn og alt muligt andet end politik, når de er sammen.

Det er dog ikke altid, at Margrete Auken er med på den. Og når mor snakker politik 24/7, kan Ida Auken altså godt blive lidt irriteret.

Den slags små kampe har mor og datter altså på hjemmefronten.

Politisk valgte Margrete Auken dog – på trods af stærke holdninger til miljø og klima – at holde sig på afstand i den periode, hvor Ida Auken under S-R-SF-regeringen var klimaminister

Back in the days havde søskendeparret Svend og Margrete Auken, der var valgt for hhv. Socialdemokratiet og SF, også en musketer-ed om at holde sig fra hinandens områder i politik, fordi de ikke ville belaste Folketinget med familieskænderier.

Det var dog nemmere sagt end gjort.

Ligesom Ida Auken havde hendes mor og onkel nemlig også begge en brændende interesse for miljø og klima, og Svend Auken var i en periode en markant miljøminister.

Trods uenigheder var de dog fælles om baggrunden for deres politiske projekt, fortæller Margrete Auken i podcasten.

Som børn af to læger i Aarhus blev de ofte kritiseret for ikke at være rigtig socialistiske. De kom jo fra en velstillet familie.

Men for Auken-familien handlede politik ikke om at passe på sig selv.

»Det var der ingen grund til – vi havde det jo godt nok. Vi skulle gå ud og passe på de andre. Det var sådan set altid projektet,« siger Margrete Auken.