Rune Langhoff, der indtil for ganske nylig var rådgiver i partiet Frie Grønne, fik sin karriere i partiet kortet betydelig af, da han ved Folkemødet på Bornholm i beruset tilstand flashede sine ædlere dele for et stort antal mennesker på offentlige steder.

Dagen efter sagde han op. På trods af talrige henvendelser fra pressen har partileder Sikandar Siddique nærmest ikke nævnt et ord om hele affæren.

Det er blevet til et enkelt lille svar på en Twitter-besked, hvor Siddique skriver, at det er uacceptabel opførsel. Ellers radiotavshed.

»Sikandar laver skildpadden,« siger politisk kommentator Søs Marie Serup og fortsætter:

Når han først har lavet skildpadden, så må han gå fuld skildpadde Søs Marie Serup, politisk kommentator

»Man må desværre sige, at det er en ganske effektiv kommunikationsstrategi. Her ved indgangen af sommerferien er medierne fyldt med alt muligt andet. Der er EM i fodbold, der er snak om valg, og der sker i det hele taget meget politisk,« siger hun.

Men hvorfor ikke bare gå ud og sige offentligt, at »den slags opførsel tolererer man ikke i Frie Grønne, det er helt forkasteligt« og den slags? Så lukker man den vel der?

»Hvis Sikandar Siddique går ud og skriver et længere opslag eller udtaler sig til medierne, så skaber han en masse trafik på sagen, som holder den kørende. I øjeblikket er sagen primært centreret omkring Rune Langhoff, som det jo handler om,« siger Serup og fortsætter:

»Nogle gange er det faktisk mere effektivt bare at lave skildpadden og gemme sig. Om en uge er der ikke nogen, der taler om den her sag,« siger hun.

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Vi står også lige på tærsklen af sommerferien. Sommerferien er en politisk marianergrav. Når vi kommer ud på den anden side af den, så er alting glemt,« siger hun.

Serup forklarer, at det således nok er et taktisk valg mere end et moralsk valg.

»Det moralsk korrekte at gøre havde jo været at gå ud og lægge afstand, beklage og så forsøge at lukke den der. Men det mest effektive er faktisk bare at gemme sig. Især på dette tidspunkt af året,« forklarer hun.

Men risikerer han ikke, at det hele dukker op igen om et halvt år, når han står i en situation, hvor han kan anklage andre politiske modstandere for at stikke hovedet i busken om et eller andet?

Politisk leder for Frie Grønne Sikandar Siddique har forholdt sig tavs om sin politiske rådgiver, Rune Langhoff, der angivelig blottede sine ædlere dele overfor adskillige personer på Folkemødet. Herunder flere journalister og folkevalgte. Foto: Ida Marie Odgaard

»Den slags sager er meget nemmere at håndtere på bagkant. Om et halvt år kan han bare sige, at medarbejderen ikke længere er i Frie Grønne, og han betragter sagen som afsluttet,« siger Serup..

Søs Marie Serup ser dog et par ting, som må ærgre Frie Grønnes partileder.

»Når han først har lavet skildpadden, så må han gå fuld skildpadde,« siger Serup og henviser til et par sager, som havde været lige noget for Frie Grønnes Sikandar Siddique.

»Det ville have været oplagt for ham at deltage mere aktivt i regnbuedebatten ved EM eller i debatten, om sidste valg var et klimavalg eller ej. Men han kan ikke gå meget stærkt ud med det og så helt gemme sig i den anden sag,« siger Serup..

Sikandar Siddique er ikke vendt tilbage med en kommentar til denne artikel.