Det var ikke uventet, men Martin Rossens nye magtfulde rolle varsler et nybrud i dansk politik.

Det vurderer B.T.'s politiske kommentator Søs Marie Serup på dagen, hvor Mette Frederiksen S) præsenterer Martin Rossen som både særlig rådgiver og leder af en ny politisk enhed i Statsministeriet.

»Det er et skridt mod politiske embedsmænd. Indtil nu har nogle rådgivere haft meget stor indflydelse, men i sidste ende var det ministeren, der skulle stå inde for alt, hvad de gjorde. Ansvaret lå hos den folkevalgte. Nu ligger ansvaret i sidste ende hos en ansat, der er politisk udpeget embedsmand,« siger hun om ansættelsen.

Der var intet uventet i, at Martin Rossen, der har arbejdet tæt sammen med Mette Frederiksen i syv år, ville få en helt central rolle efter valget.

Mette Frederiksen ankommer sammen med stabschef Martin Rossen til sit kontor på Christiansborg under regeringsforhandlingerne.

Men det er usædvanligt, at han også får en mere formel position som medlem af regeringens koordinations- og økonomiudvalg. Reelt bliver han vicestatsminister, mener Søs Marie Serup.

»Der har ikke været tradition for, at rådgivere deltog i møder i regeringens udvalg, selv om rådgivere altid har kunnet deltage i de møder, statsministeren syntes, vedkommende skulle deltage i. Nu får vi en situation, hvor en rådgiver er medlem af to regeringsudvalg. Det må udløse nogle juridiske spørgsmål, som skal afklares,« siger Søs Marie Serup.

»Det bliver spændende, hvordan det bliver taget imod. Kan han repræsentere regeringen? Kommer han til at udtale sig på vegne af statsministeren?« spørger Søs Marie Serup.

»Det eneste, vi ved nu, er, at han får en langt større formel magt, end tidligere særlige rådgivere har haft,« siger hun.