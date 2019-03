Aftenens tv-debat mellem Lars Løkke Rasmussen (V) og hans udfordrer til posten Mette Frederiksen (S) varsler kun godt for den kommende valgkamp.

»Vi kan glæde os til valgkampen. Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen går godt i spænd og klæder hinanden, og derfor er det er os - vælgerne - der er vinderne af aftenens debat,« lyder det fra politisk kommentator Søs Marie Serup, der er klummeskribent for B.T.

Debatten, der blev sendt på DR1, begyndte med en offensiv stil fra Lars Løkke Rasmussen.

Dermed er det tilsyneladende slut med stilen fra statsministerkandidat-duellerne fra tidligere valg, hvor Anders Fogh Rasmussen (V) optrådte ganske afdæmpet over for Helle Thorning-Schmidt (S), der fremstod som det friske, kvindelige pust.

Debatten var både underholdende og spændende, men der var ifølge Søs Marie Serup stor forskel på emnerne i debatten.

De to statsministerkandidater diskuterede sundhed, pension og klima.

Sundhedsdebatten viste, at Lars Løkke Rasmusssen aldrig helt er holdt op med at være sundhedsminister - en post, han bestred fra 2001 til 2007.

»Desværre blev det en meget teknokratisk debat, hvor ord som 'almen praksis' føg gennem luften. Det er det, vi andre kalder for familielægen. Selv om det er helt almindelig Christiansborg-lingo, så får det os andre til at miste orienteringen og stå af,« siger Søs Marie Serup.

Selv om Mette Frederiksen ikke har sundhedsministeriel erfaring, var hun ifølge Søs Marie Serup godt med i debatten.

Endnu bedre gik det, da de to statsministerkandidater diskuterede pension.

»Der synes jeg, der var bid i den fra begge sider. Det er en stor diskussion, der ikke druknede i milliarder. Den viste de tydelige forskelle, og det var rasende interessant, uanset hvor man har sin sympati,« siger Søs Marie Serup og fortsætter:

»Sådan noget skal vi have noget mere af.«

Til gengæld gik der for meget 'klappe-kage' i den, da Løkke og Frederiksen diskuterede klima.

Her fik vi blandt andet at vide, at Mette Frederiksen tager S-toget og har genbrugstøj - og at Løkke ikke smider så meget mad ud som tidligere.

Det var lige før, vi fik indtryk af, at det hele nok skal gå, hvis bare vi alle sammen strikker vores egne karklude.

»Det var en våd fuser. Både vært og politikere skal have sporet sig mere ind på, hvordan man tager sådan en debat. Det er måske pligtstof at høre deres personlige klimabekendelser, men det blev tåkrummende. Det behøver vi virkelig ikke gentage senere i valgkampen,« siger hun.

Vi hørte til gengæld ikke meget om, hvad partilederne egentlig vil stille op med klimaet.

»Den del af debatten kunne være foregået i storebørnsgruppen i enhver børnehave,« siger Søs Marie Serup.

Berlingske Barometers seneste vægtede snit af meningsmålinger giver 53,5 procent til den røde blok under ledelse af Mette Frederiksen, mens de borgerlige partier, som peger på Lars Løkke Rasmussen, står til at få 46,5 procent af stemmerne.

Folketingsvalget skal senest afholdes den 17. juni.