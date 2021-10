Det er særdeles kritisabelt, at vigtige sms'er om minkskandalen er blevet slettet, selvom de burde være blevet arkiveret.

Det mener politisk kommentator Søs Marie Serup.

»For mig at se så er det helt tydeligt, at flere af de sms'er, som har været fremme, er en del af en sagsbehandling. Derfor skal de journaliseres,« siger Søs Marie Serup.

Tirsdag kunne B.T. afsløre, at Mette Frederiksens særlige rådgiver, Martin Justesen, havde slettet en række centrale sms'er. Beskeder, som han havde udvekslet med tidligere fødevareminister Mogens Jensens særlige rådgiver, Søren Andersen, i dagene omkring regeringens beslutning om at aflive alle mink.

I dag skrev Politiken og TV 2, at statsminister Mette Frederiksen og Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, også har fået slettet deres sms'er i samme periode. Årsagen er – lyder forklaringen – at deres telefoner er indstillet til automatisk at slette beskeder efter 30 dage.

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Søs Marie Serup er tidligere politisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen og mener ikke, at det er kritisabelt i sig selv, at statsministeren og andre højtstående personer sletter deres sms'er efter 30 dage.

Det kritisable består i, at sms'er, som er en direkte del af sagsbehandlingen, ikke er blevet arkiveret.

»For mig er det her, kritikken ligger. Ellers er det ikke så mærkeligt, at man sletter beskeder efter 30 dage. Sms'er kan indeholde alle mulige ting, som ikke er sagsbehandling og ikke skal arkiveres. Men skriver man sammen om en konkret sag, så skal det arkiveres,« siger Søs Marie Serup.

I det hele taget er sagen om de slettede sms'er særdeles skadelig for regeringen, vurderer Søs Marie Serup.

»Udefra ser det ud, som om man forsøger at skjule sandheden og forløbet om sagen. Det er meget farligt for en regering i en sag som denne, uanset om det billede er rimeligt eller ej,« forklarer Søs Marie Serup.

Statsministeriet har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer.