»Det er usædvanligt fra en socialdemokratisk regering at skære i dagpenge.«

Ifølge den politiske kommentator Søs Marie Serup, så er det usædvanligt, at regeringen fremstille punkter i reformudspillet, hvor der blandt andet skal skæres i dagpenge. Og det er især usædvanligt, da beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard for over 18 måneder siden sagde noget andet.

'Jeg vil gerne understrege, at det ikke er regeringens holdning, at der skal skæres i dagpengesatsen for dimittenderne. Det kan gøres mere intelligent,' lød det dengang fra Peter Hummelgaard.

»Det kan blive oplevet som et løftebrud. Den slags er socialdemokratiske regeringer sårbare overfor, men samtidig står der et erhvervsliv, som skriger på løsninger. Det er sats at tage, og det er sådan noget som vælgerne vil huske.«

Men det kan være for at lokke flere af de blå partier med til forhandlingsbordet, frem for de røde støttepartier.

»Det er en åben invitation, at partier fra blå blok kan se sig selv i det. Det er for eksempel tanker som Jakob Ellemann-Jensen allerede har luftet i forhold til dimmitendstasten dog ikke samme tal. Så det er noget, som de kan forhandle om.«

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Ud fra pressemødet om udspillet vil regeringen tage over 4000 kroner af nyuddannedes dagpenge. Dermed vil nyuddannede uden børn få færre penge i fremtiden.

Derudover vil regeringen droppe modregningen i pension, når ens partner arbejder, samt vil de indføre en 37 timers arbejdspligt for borgere med et integrationsbehov.

»Man har virkelig et ønske om at lokke de blå med om bord på udspillet. Det er ikke voldsomme forandringer fra det vi har nu, det er i den blide ende og det er traditionelle virkemidler, som der bliver taget i brug.«

Og udspillet appellerer mere til blå blok end de røde støttepartier forklarer Søs Marie Serup. Og det er der en god grund.

»Traditionelt set når de store udfordringer skal løses, så sker det med brede forlig over hele Folketinget. Ikke mindst fordi det er en type reform, som man gerne vil have holder længe og derfor er det nemmere at få de blå til at være med.«