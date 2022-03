»Det her er et kæmpestort problem for Enhedslisten.«

Sådan lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup, bare man nævner Enhedslistens delte holdninger til Ukraine, Rusland og NATO.

»Vi har jo kendt Enhedslistens holdning til NATO gennem en årrække. I de her dage kommer dele af partiet til at ligne nogle ‘Putin-apologeter’,« siger Søs Marie Seup.

I Jyllands-Posten sår medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse Mikael Hertoft sågar tvivl om, hvorvidt Ukraine er en selvstændig stat, og at Ukraine også har en rolle i, at situationen er, som den er.

Og det er mildest talt virkelig dårlig timing at komme med sådan en udtalelse, mener Søs Marie Serup.

»Det er nok det sidste, man skal sige lige nu. Man kommer simpelthen til at stå på den forkerte side af historien. Når sindene er i kog som nu, så er der ikke plads til nuancer,« lyder det fra Søs Marie Serup, som tilføjer:

»Det er en helt vild udtalelse, uanset hvem det kommer fra,« siger Søs Marie Serup.

Tidligere på ugen var Enhedslistens mangeårige folketingsmedlem Christian Juhl også en tur i Jyllands-Posten, hvor han delte en lignende holdning til Ukraine, Rusland og NATO.

Nu har Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, taget kraftigt afstand på Twitter fra Christian Juhls analyse hos Jyllands-Posten, hvor hun i samme ombæring nævner, at det intet har med Enhedslistens politik at gøre.

Søs Marie Serup vurderer, at Mai Villadsen indtil videre har gjort alle de rigtige ting, men der skal stadig kæmpes for at få ro og fælles retning i partiet.

»Mai Villadsen skal have proppet en hjemmestrikket sok i munden på dem, som mener noget andet end hende. Det er utrolig svært i Enhedslisten,« konstaterer Søs Marie Serup.

Hvis det ikke lykkes, så kan det ødelægge Enhedslistens drømme om et godt folketingsvalg.

»Det her kan give en kæmpe vælgerlussing til folketingsvalget, og det vil jeg tro, at vælgerne godt kan huske.«