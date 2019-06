Det er særligt to partiledere, der har fået meget ud af regeringsforhandlingerne, lyder vurderingen fra B.T.s politiske kommentator.

Og Morten Østergaard (R) er ikke en af dem.

»Jeg synes, Enhedslisten har fået meget mere ud af forhandlingerne, end man kunne have forventet. Og SF har fået rigtig meget ud af dem,« siger Søs Marie Serup.

Sent tirsdag aften blev Socialdemokratiet enig med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om en politisk forståelse, der kan danne baggrund for dannelsen af en socialdemokratisk mindretalsregering.

Men er det så kun de to venstrefløjspartier, der har fået noget ud af forhandlingerne? Nej, langtfra.

»De Radikale har fået rigtig meget på udlændingeområdet, men jeg synes, de er blevet spist noget af med småting på økonomien,« siger Søs Marie Serup.

»Her vil højrefløjen sige, at der er mangel på finansiering og ambitioner. Man må sige, at Enhedslisten også her har fået stor indflydelse,« fortsætter hun.

Aftalen vil sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, mens det af Enhedslisten så udskældte ord 'arbejdsudbud' ikke optræder. Radikale Venstre har ellers sagt gang på gang, at partiet vil hæve arbejdsudbuddet. Deltidsansatte skal dog gives mulighed for fuldtid, fremgår det af papiret.

»Det er snedigt formuleret, at man som minimum vil bevare det arbejdsudbud, der er,« bemærker Søs Marie Serup.

På udlændingepolitikken har tonen forud for valget været, at Socialdemokratiet var garanten for at fastholde en stram udlændingepolitik. Men forståelsen med de tre partier er ikke til at tage fejl af, påpeger Søs Marie Serup.

Der er ændringer i sigte på ydelserne, hvilket en kommission skal se på. Og flygtninge med midlertidigt ophold i Danmark skal bidrage til samfundet, mens de er her –enten ved at uddanne sig eller være i job.

»Der må vi ud og spørge vælgerne, om det er i overensstemmelse med den brede, stramme udlændingepolitik. Det er jo små lempelser, og derfor har oppositionen en pointe her, når de kritiserer det,« siger Søs Marie Serup.

Til gengæld lukker Sjælsmark som udrejsecenter – så børnene kommer et andet sted hen. Øen Lindholm i Stege Bugt kommer heller ikke til at huse kriminelle udviste udlændinge, som VLAK-regeringen havde aftalt.

»Partierne er sluppet af med symbolerne. Kampen mod symbolpolitikken er næsten blevet symbolpolitik,« siger Søs Marie Serup.

Ud ryger også kontanthjælpsloftet. Eller sådan da.

Anbefalingerne fra ydelseskommissionen 'skal også anvise en erstatning for kontanthjælpsloftet, således at det afskaffes, uden at det omvendt bliver muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang,' hedder det i aftalen. Så ikke sådan en fuldstændig afskaffelse.

Pernille Skipper fra Enhedslisten efter de afsluttede regeringsforhandlinger i Landstingssalen på Christiansborg, tirsdag 25. juni 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Pernille Skipper fra Enhedslisten efter de afsluttede regeringsforhandlinger i Landstingssalen på Christiansborg, tirsdag 25. juni 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det ville være for stor en indrømmelse at give Enhedslisten,« siger Søs Marie Serup.

En af Socialdemokratiets mest højt profilerede mærkesager – en tidligere tilbagetrækning for nedslidte – nævnes ikke i forståelsen. I stedet står der, at den nye regering 'vil gennemføre aftalen som seniorpension', som VLAK-regeringen indgik med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre før valget.

»Det er ikke optimalt, men det har været tydeligt, at det ville være svært at levere på det,« siger Søs Marie Serup.

Mette Frederiksen siger onsdag til Ritzau, at hun forventer, at hun kan finde et flertal i Folketinget, der vil indføre ret til tidligere folkepension.