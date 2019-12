Alternativet går ind i en vanskelig og uforudsigelig periode, efter partiformand- og stifter Uffe Elbæk mandag annoncerede, at han trækker sig som partiformand og bliver menigt folketingsmedlem.

Det fortæller B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup.

»Det er voldsomt at miste partistifteren på et tidspunkt, hvor de ikke har flere mandater i spil på Christiansborg, og hvor deres dagsorden er blevet taget til sig af de andre partier i en sådan grad, at de ikke længere adskiller sig.«

Særligt er det en kritisk situation for partiet, fordi Uffe Elbæk har været selve indbegrebet af Alternativet.

Uffe Elbæks altafgørende rolle i partiet har da også medført kritik af flere omgange. Blandt andet fra det tidligere folketingsmedlem for Alternativet Caroline Magdalene Meier, der har udtalt offentligt, at det dårlige valgresultat fra sommerens valg burde kræve granskning af formandsposten.

At Alternativet i høj grad har været Uffe Elbæks projekt, har været nøglen til både succes og modgang, vurderer Søs Marie Serup.

»Uffe Elbæks afgørende rolle i Alternativet har været en del af partiets problemstilling. Man har haft brug for, at det var 'Uffes fest', for at projektet kunne komme op at flyve,« siger Søs Marie Serup.

Alternativet bragede ind i Folketinget med ni mandater ved partiets første valg i 2015. Det skete med unikke og historiske visioner om en omfattende grøn omstilling og en komplet ny politisk kultur.

Man kan dog sige, at partiet har sejret sig selv ihjel, fortæller Søs Marie Serup.

For ved valget i sommeren 2019 ville alle partier være med på klimadagsordenen, og pludselig stod Alternativet ikke længere alene med deres høje reduktionskrav.

Det tolkes som en af årsagerne til, at partiet gik slemt tilbage ved folketingsvalget og nu står tilbage med fem mandater.

Det kan dog stadig betragtes som en indirekte succes for Uffe Elbæk og partiet, siger Søs Marie Serup.

»Den grønne dagsorden ville ikke være, hvor den er i dag, hvis ikke det var for Alternativet. De har bidraget med at vise vejen for, at man kan have en anden politisk kultur,« siger hun.

Uffe Elbæk og Alternativets politiske visioner har på mange måder været forud for sin tid, mener Søs Marie Serup.

Da partiet i første omgang begyndte at tale om reduktionskrav i udledningen af drivhusgasser på 70 procent i 2030, stod de meget alene.

Og da partiet fabulerede om vegetardage i landets husstande og kantiner, grinte folk hånligt, fortæller Søs Marie Serup.

Uffe Elbæk og Alternativet var også tidligt ude og efterspørge, at man skulle vurdere de klimamæssige omkostninger af lovforslag, inden de blev gennemført. Det har den Socialdemokratiske regering nu nedsat et udvalg, der skal udarbejde en model for.

»De har taget de diskussioner så tidligt, at vi troede, det var gakkelak. Men nu taler vi alvorligt om det,« siger Søs Marie Serup.

Uffe Elbæks politiske succes skal måles på eksempler som disse, mener Søs Marie Serup.

For selvom det er småt med konkrete politiske aftryk i forlig og finanslovsaftaler, mener Søs Marie Serup, at Uffe Elbæk har formået at lave afgørende ændringer i mentaliteten på Christiansborg.