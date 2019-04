Venstre havde i dag indkaldt til pressemøde på Christiansborg med henblik på udlændinge og integration, og selvom de holdt sig til emnet, så mener B.T.’s politiske kommentator Søs Marie Seerup, at sammenslutningen vil blive husket for andre ting.

»Det var i hvert fald et pressemøde, som går over i historiebøgerne,« siger Søs Marie Serup til B.T

Venstre stillede op på pressemødet med de tre spidser udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og udviklingsminister Ulla Tørnæs.

Med sig havde de bragt en masse våben til at angribe Socialdemokratiet og deres statsministerkandidat Mette Frederiksen.

Venstre ønskede at give et billede af, hvordan Danmark havde set ud, hvis den røde fløj havde været ved magten de seneste år.

»Det var virkelig mærkeligt at se på. Det var syrligt og besk. Det er nok noget, som vi kommer til at debattere i meget lang tid,« forklarer Søs Marie Serup og fortsætter:

»Det er usædvanligt at se et pressemøde, hvor et regeringsparti bruger hele tiden på at gå til angreb på en konkurrent i stedet for at præsentere noget nyt,« siger hun.

Det mest iøjnefaldende våben, som de havde medbragt, var en planche, hvor der med store røde tal stod '53.300 asylansøgere'.

Det er det antal asylansøgere, Venstre har regnet sig frem til, at der ville være kommet til Danmark, hvis Socialdemokratiet havde regeret i perioden fra 2015 til 2018.

Men netop det regnestykke har fået meget opmærksomhed efterfølgende, fordi det er bygget på en masse formodninger.

Blandt andet er det med udgangspunkt i, at Danmark er det femte mest attraktive land at rykke til for en asylansøger, men det tal kan skifte hele tiden.

»Jeg synes, at regnestykket er noget af det mest bemærkelsesværdige, fordi det er virkelig kreativt, hvis vi skal bruge et pænt ord om det,« siger Søs Marie Serup.

Hun mener, at Venstre har lavet et urimeligt regnestykke på en beregning, der er bygget på nogle forudsætninger, hvor man trækker elastikken for langt. Søs Marie Serup er ikke den eneste politiske kommentator, som er forbavset over Venstres pressemøde.

På selve pressemødet stillede journalister spørgsmålstegn ved, om det ikke kan kategoriseres som magtmisbrug, når Venstre indkalder til pressemøde uden noget nyt, men i stedet går til angreb på oppositionen.

DR’s politiske korrespondent Uffe Tang mener, at Venstres angreb på Socialdemokratiet som udgangspunkt mislykkedes.

»Tværtimod kom pressemødet til at se ud som om, at håndgranaten detonerede midt i Venstres eget gruppeværelse og aldrig nåede frem til Socialdemokratiet,« siger han til DR.dk

Anders Bæksgaard, der er politisk redaktør hos Politiken, mener, at Venstre prøver at rykke debatten over på udlændinge op mod valget for at vinde stemmer, men de ender med at se skidt ud.

»De spiller udlændingekortet i et forsøg på at udskrive et valg, der ikke er udskrevet endnu. Det efterlader et indtryk af, at partiet er mere desperat, end man har set tidligere,« siger Anders Bæksgaard til Politiken.dk.

Søs Marie Serup ser dog ikke pressemødet som lutter fiasko. Med et pressemøde med en masse medier og live på tv, så er der en chance for, at de får fat i nogle vælgere.

Men der er også en chance for, at de har mistet nogle af deres egne.

Hun påpeger dog, at efter forargelsen kommer fordøjelsen. Der er nogle af venstres vælgere, som vil tage det for gode varer og vil være enige i, hvad der bliver sagt på pressemødet.

»De får sendt et signal om, at Venstre har en puls. Jeg synes også, at spørgetimen viser, at det lykkedes at få flyttet nogle svære spørgsmål i retningen af Mette Frederiksen,« forklarer Søs Marie Serup og fortsætter:

»Men det koster at gøre det på den måde. Der er nogle vælgere, som virkelig vil være forargede over det her,« lyder det fra hende.