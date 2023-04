Anklaget for seksuelle krænkelser af ansatte i Fagbevægelsen Hovedorganisation har formand Lizette Risgaard skulle forklare sig fredag morgen.

Forklaringen må have været god, for hun fortsætter som formand, imens man vil undersøge sagerne. Det er en beslutning, som i den grad undrer politisk kommentator Søs Marie Serup.

»Det er ubegribeligt, at de ikke sender hende hjem i forbindelse med undersøgelsen. Det ligner simpelthen kammerateri, og man kommer til at bekræfte alle de fordomme, der er om fagbevægelsen,« siger hun til B.T.

Anklagerne mod Lizette Risgaard stammer fra artikler i Ekstra Bladet og Berlingske, hvor otte mænd anklager Lizette Risgaard for seksuel chikane. Hun skulle ifølge anklagerne flere gange have tager medarbejdere lavere i hierakiet på numsen.

I et af tilfældene skulle formanden have taget en ung mand på numsen, mens de stod på en scene foran en fyldt sal for at synge en arbejdervise.

»Hun flyttede hånden ned på min røv og holdt den der i et vers eller to, mens vi stod og sang,« fortæller manden i dag til Berlingske.

Søs Marie Serup græmmes, når hun læser Lizette Risgaards undskyldning på Facebook, hvor hun undskylder til de personer, der har 'oplevet', at de er blevet krænket.

»Det ligner fuldstændig Frank Jensens undskyldning. Hun skriver, at hun bare er en, der giver krammere og bruger alt den rigtige terminologi ift. krænkelser, men bruger den til at tage afstand fra sin ageren.«

»Det er en krænker-classic, og den er ikke god. Det er bizart, at hun skal stå som hovedtaler til 1. maj i Fælledparken på mandag,« siger Søs Marie Serup.