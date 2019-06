Den radikale leder Morten Østergaard udfordrer den kongelige undersøger, når han vælger at blive væk fra aftenens regeringsforhandlinger på Christiansborg.

»Normalt ligger serveretten hos den kongelige undersøger - men den prøver Morten Østergaard at fratage hende,« siger B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup.

Radikale Venstre besluttede sig onsdag eftermiddag for at udeblive fra forhandlingerne om klimapolitik, fordi partiet efter eftermiddagens forhandlingsmøde havde en oplevelse af, at det var 'et skridt frem og to tilbage'.

»Vi kommer selvfølgelig, når Socialdemokraterne ønsker at se os. Men det, vi siger, er, at stille op til at lukke dele af aftalen, før vi har det økonomiske- og værdimæssige fundament på plads, det gør vi altså ikke,« sagde Morten Østergaard, da han forlod forhandlingerne sidst på eftermiddagen.

Dermed står Mette Frederiksen med den første krise i forhandlingsforløbet, der leder frem mod dannelsen af en ny regering.

»Det radikale afbud viser, hvor meget magt, der er i at være den, der styrer processen,« siger Søs Marie Serup, som kalder det 'et magttræk' fra Morten Østergaards side.

Ifølge hende gør man ikke sådan noget gratis.

»Det er en optrapning og en ydmygelse af Mette Frederiksen. Det kan man godt godte sig over, men det koster noget en anden dag at have sat Mette Frederiksen i den situation,« siger Søs Marie Serup.

Men hvorfor gør Morten Østergaard så, som han gør?

»Socialdemokratiet prøver at fremtvinge en situation, hvor der er lagt så mange gode ting på bordet, at det bliver svært at forklare, at man går fra det. Den situation kommer man måske ud af, hvis man insisterer på, at man skal have noget andet på plads først,« vurderer Søs Marie Serup.

Trods den dramatiske optrapning, er det ikke nødvendigvis enden på det hele.

»Der er altid dramatiske øjeblikke i et forhandlingsforløb, hvor selv dem, der sidder med om bordet er i tvivl om, hvorvidt det lander. Det ved vi også, der var, da Thorning-Schmidt forhandlede i det sorte tårn på Amager,« siger hun.