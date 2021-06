»Det er en usædvanlig hård opgave, som regeringen står overfor.«

Det er reaktionen fra Søs Marie Serup, B.T.s politiske kommentator og tillige direktør i kommunikationsbureauet BY SERUP, ovenpå dagens nyhed om, at sygeplejersker går i strejke natten til lørdag.

De danske sygeplejersker sagde mandag højt og tydeligt nej tak til et mæglingsforslag, der kunne have afsluttet den faglige konflikt mellem dem og arbejdsgiverne.

Det tydelige nej har efterladt regeringen i en svær position fyldt med dilemmaer, fortæller Søs Marie Serup:

»På den ene side er de committede til at følge og opretholde den danske model, men på den anden siden skal de sikre sygehusene, bemandingen og borgerne, også set i lyset efter corona.«

En nærmest umulig og svær opgave, som ikke bliver lettere, når den tilsættes en joker i form af den udskældte tjenestemandsreform.

»Det er en gordisk knude, som har ligget uløst i 52 år,« fortæller Søs Marie Serup.

Tjenestemandsreformen fra 1969 placerede sygeplejersker og andre traditionelle kvindefag på et lavere løntrin i forhold til de mandsdominerende fag.

»Det er ikke sådan noget, man lige løser en fiks aften i finansministeriet. For hvis man først åbner for posen, så vil andre kvindefag følge trop. Det bliver ekstremt dyrt,« forklarer hun og fortsætter:

»Så det er en forfærdelige opgave.«

Og som om den gordiske knude ikke var indviklet nok, så kan den også rive op i et sår fra 2013, hvor en fire uger lang lockout af lærerne blev ophævet gennem et regeringsindgreb under en konflikt.

En manøvre, som flere politikere siden har undskyldt og taget afstand fra.

»Men samtidigt er der nærmest en klar forventning om, at regeringen må komme med et indgreb for at løse konflikten. Man kan næsten se på sygeplejerskerne, at de kigger på Christiansborg,« fortæller Serup.

Og allerede nu står regeringen alene ret alene med den gotiske knude og et eventuelt politisk indgreb, vurderer Søs Marie Serup. Ordførere fra to af regeringens støttepartier, SF og Enhedslisten, slår nemlig fast overfor B.T., at den faglige konflikt og strejke skal udspille sig inden for den danske model, hvor parterne selv når til enighed – og altså ikke med et politisk indgreb.

»De andre partier på Christiansborg slår op i banen, så det er her er en gotisk knude, som regeringen ender med at må løse. Det er tydeligt allerede nu, at ingen partier skal nyde noget ved at sige noget om et indgreb,« fortæller Søs Marie Serup.

Hun vurderer, at det med 65 procents sikkerhed bliver regeringen, der ender med at løse konflikten.

»Men, nu er det kun 5000 sygeplejersker, der er udtaget til strejken, så den kan godt køre noget tid. Men lige nu er det svært at se en løsning for sig.«