Søren Pind (V) stopper som uddannelses- og forskningsminister og forlader dansk politik og dermed Folketinget.



Det sker med øjeblikkelig virkning, bekræfter han over for Berlingske.

»Jeg føler mig tømt. Jeg har kæmpet med hver en fiber i min krop for dét, jeg troede på i alle år. Jeg har brugt enorme kræfter på det, og jeg mangler den sidste sultne energi,« siger Søren Pind.

Meldingen fra Pind kommer efter, at han være tæt på at få jobbet som chef for Det Kongelige Teater, skriver Berlingske.



Jobbet fik Pind ikke. Det gik i stedet til Kasper Bech Holten.



Tirsdag aften ved 18-tiden har Søren Pind på sin profil på Twitter lagt nedenstående opdatering ud.



'Tak for denne gang', står der:



Tak for denne gang pic.twitter.com/jL0dwcRY8C — Søren Pind (@sorenpind) 1. maj 2018

På Facebook uddyber han sin beslutning:

'Politik har for mig aldrig været et levebrød eller en karriere. Jeg har hver dag følt, jeg har tjent. Og personligt kender jeg ikke til noget mere ærefuldt. Men nu føler jeg, jeg har aftjent min værnepligt. Jeg forlader derfor mit ministerium og Folketinget.'

I en lang årrække har Søren Pind været en af de mest markante skikkelser i dansk politik.



