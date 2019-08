Venstre holder sommergruppemøde de næste tre dage, og lige op til taler Kristian Jensen imod en SV-regering.

Den tidligere Venstre-minister Søren Pind vurderer, at personfnidderen i partiet fortsætter længe endnu.

Det siger Pind om situationen i Venstre, efter at næstformand og gruppeformand Kristian Jensen til Berlingske udtaler, at en SV-regering ikke er svaret for Venstre eller blå blok.

- Efter at have læst morgendagens Berlingske her til aften er jeg bange for, der vil være personfnidder i Venstre en rum - rum - tid endnu, skrev Pind onsdag aften på Facebook.

Kristian Jensen er den første fra Venstre-toppen, som melder ud og siger, at partiet ikke bør forfølge de tanker, som formand Lars Løkke Rasmussen lancerede i valgkampen op til folketingsvalget 5. juni.

- En SV-regering er ikke svaret, og jeg tror, at der fra de andre borgerlige partier er en forventning om, at hvis vi skal stå i spidsen for det borgerlige samarbejde, så skal vi også sige det klart og tydeligt, siger Kristian Jensen til Berlingske.

- Det er forudsætningen for, at vi kan komme videre.

- Jeg mener, at Venstre skal gå efter en borgerlig regering. Det siger jeg ikke, fordi jeg har noget imod at samarbejde bredt, men det er mit udgangspunkt. Og det viser forløbet også, at vi bør gøre næste gang, siger Kristian Jensen.

Tankerne om SV skal Venstre diskutere på partiets sommergruppemøde. Det begynder torsdag på Kragerup Gods.

De øvrige partier i blå blok opfordrer Venstre til at droppe tankerne om en SV-regering. Venstre bør samle blokken og gå efter en borgerlig regering i stedet, lyder det.

Det budskab gentog Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, onsdag. Det skete i forbindelse med DF's sommergruppemøde.

Meldingen er den samme i resten af blå blok.

- Vi har brug for en entydig melding, i stedet for at han holder døren på klem for et samarbejde med Socialdemokratiet, siger gruppenæstformand i Konservative Rasmus Jarlov med adresse til Løkke.

Liberal Alliance savner Venstre i blå blok. Det siger partileder Alex Vanopslagh.

- Vi ønsker en borgerlig retning for Danmark, og vi ønsker, at vores gode venner og kolleger i Venstre finder hjem til den borgerlige familie, siger han.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, afviser, at partiet nogensinde kommer til at lægge stemmer til en regering, der indeholder Socialdemokratiet.

- Jeg har overhovedet ikke set antræk til, at Løkke trækker i land, siden han hældte hele det borgerlige Danmark ned ad brættet i valgkampen, siger hun.

