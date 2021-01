Jakob Ellemann har fået en utaknemmelig opgave. En møgtjans.

Sådan betegner venstremand, forhenværende MF'er og tidligere minister Søren Pind den situation, Venstre med Ellemann i spidsen lige nu står i, efter Lars Løkkes exit og Inger Støjbergs afgang som næstformand.

Nytårsdag meldte Lars Løkke sig ud af Venstre efter næsten 40 år i partiet. Og det kan han ikke være bekendt, mener Pind.

Løkkes udmeldelse fredag kom blot få dage efter, at Inger Støjberg nødtvunget forlod posten som næstformand på grund af sagen om den ulovlige instruks og en mulig rigsretssag.

Venstres Lars Løkke Rasmussen ved Folketingets åbning på Christiansborg, tirsdag den 6. oktober 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Søren Pind ser to hovedårsager til den krise, Venstre lige nu befinder sig i.

I et opslag på Facebook peger han på den gamle strid mellem Kristian Jensen og Lars Løkke samt på Inger Støjbergs uforsonlighed i udlændingepolitikken som to forklaringer på situationen.

De to forhold har givet den nye formand »næsten umulige arbejdsvilkår,« understreger Pind.

»Den slags konflikter er som isbjerge – de gennemsyrer et parti og dets omgang, og offentligheden ser kun toppen af det,« skriver Pind i sit statement, der er en klar støtte til den trængte formand.

»Jeg ville ønske, at alle de involverede fra 'dengang' tog ansvar for, hvad det har skabt. I stedet ser vi æreløshed, selvcentrering og egoisme. Dem, der påstår, det skulle være Jakob Ellemanns skyld, er helt på månen.«

Søren Pind er dog trods alt optimistisk på sit partis vegne.

»Partiets dybe kultur og rod vil også denne gang en dag bringe partiet flot igen. Men der vil gå tid. Folketingsgruppen må først enes om at være det – en gruppe. Og de politiske linjer skal trækkes op tydeligt. Sikke en møgtjans og utaknemmelig opgave, Jakob Ellemann fik overdraget.«

Til TV2 News sagde Søren Pind lørdag aften, at han er både vred og skuffet over, at Løkke har meldt sig ud.

Søren Pind. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe

»Det her kan han ikke være bekendt. Han har svigtet sit parti, og han har svigtet en ny landsformand, som netop blev valgt, fordi han var 'ren.' Det var en selvstændig begrundelse for at vælge ham,« lød det fra Pind.

Lørdag aften skriver Lars Løkke i en klumme her på B.T., at han vil arbejde for det, han kalder 'et oprør fra midten,' og at han vil arbejde for vigtige og politisk brede reformer på eksempelvis sundheds-, skole- og integrationsområdet.

Klummen sætter fornyet gang i spekulationerne om, hvorvidt Lars Løkke er på vej med et nyt parti.

B.T. har lørdag aften forsøgt at få en kommentar fra Søren Pind. Det har ikke været muligt.