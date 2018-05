Det er ikke i vrede, at Søren Pind stopper som minister og forlader dansk politik.

Det fortæller han tirsdag aften i et interview med TV 2, efter det tidligere tirsdag kom frem, at han stopper som uddannelses- og forskningsminister og forlader dansk politik.

»Jeg går ikke i vrede, og jeg er ikke utilfreds. Men den sydede vilje til kamp, som jeg altid har haft, den har jeg ikke længere. Og så vil jeg hellere gå, mens jeg er glad, i stedet for at blive en sur gammel mand på et eller andet tidspunkt. Så jeg siger tak for denne gang. Det har været en fornøjelse,« siger Søren Pind.

Samtidig forklarede han, at han altid har følt sig 'sulten' i sit politiske liv, men nu er blevet mæt.

Til Berlingske forklarede han også tidligere sin beslutning om med øjeblikkelig virkning at forlade dansk politi med, at han føler 'sig tømt'.

»Jeg føler mig tømt. Jeg har kæmpet med hver en fiber i min krop for dét, jeg troede på i alle år. Jeg har brugt enorme kræfter på det, og jeg mangler den sidste sultne energi,« sagde han.

Det skal han lave nu

Hvad fremtiden bringer for den nu tidligere minister, er endnu ikke fastlagt.

Dog forklarer han til TV 2, at han har nogle bøger, han skal skrive, ligesom han stadig vil forsøge at få rejst en statue af den tidligere amerikanske præsident Ronald Reagan. Desuden afslører han også, at han sammen med en anden tidligere minister, Lykke Friis, der var klima- og energiminister fra 2009 til 2011, har talt om at starte en virksomhed.

Først og fremmest vil han dog bruge nogle måneder 'til at gå og fundere' over fremtiden, fortæller han.

På Facebook skrev Søren Pind efter offentliggørelsen selv følgende:

'Politik har for mig aldrig været et levebrød eller en karriere. Jeg har hver dag følt, jeg har tjent. Og personligt kender jeg ikke til noget mere ærefuldt. Men nu føler jeg, jeg har aftjent min værnepligt. Jeg forlader derfor mit ministerium og Folketinget.'

Udover Søren Pind meddelte Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) også tirsdag, at han stopper som minister. Han fortsætter dog i Folketinget indtil næste folketingsvalg.

Onsdag vil Lars Løkke Rasmussen offentliggøre en ny ministerrokade.