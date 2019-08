Den tidligere Venstreprofil og -minister Søren Pind lancerer torsdag formiddag et spidsfindigt, men umisforståeligt angreb på Venstres nye gruppeformand, Kristian Jensen.

Søren Pind lader vide, at han ikke giver meget for det opsigtsvækkende interview, Kristian Jensen har givet til Berlingske – ikke mindst fordi Kristian Jensen har titel af gruppeformand.

'Gruppeformand er en funktion, hvor man skal varetage gruppens interesser. Ikke dine egne. Der har man ikke personlige standpunkter – eller holdninger,' skriver Søren Pind.

Kritikken af Kristian Jensen kommer efter, den nyvalgte gruppeformand i et interview med Berlingske udtaler, at en SV-regering ikke er svaret for Venstre eller blå blok.

Synes du, at Kristian Jensen har handlet illoyalt ved at fortælle, at han i modsætning sin formand ikke går ind for en SV-regering?

Dermed går han stik imod den retning, som Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen udstak under valgkampen.

Uden at sige det direkte ved at lade det være formuleret som et spørgsmål kritiserer Søren Pind nu Kristian Jensen for at have handlet illoyalt.

'Spørgsmål: Hvis man som gruppeformand i et parti mener, den lagte strategi er forkert – Er det så bedst at rejse den diskussion i offentligheden dagen før et sommergruppemøde, eller er det loyale og ordentlige at lede drøftelsen i folketingsgruppen først og gå ud samlet bagefter,' skriver Søren Pind.

Søren Pind, der er nuværende arbejdende bestyrelsesformand i en virksomhed for cybersikkerhed, er torsdag før middag ikke tilgængelig for en uddybning af sit tweet, oplyser hans personlige assistent.

Ifølge politisk kommentator Jarl Cordua er der dog ikke tvivl om, hvad Søren Pind mener om Kristian Jensens offentlige udtalelser.

»Søren Pind stiller et retorisk spørgsmål og skriver mere eller mindre mellem linjerne, at Kristian Jensen er illoyal.«

»Man kan vælge at se på det på to måder:«

»Kristian Jensen kan måske opfattes som illoyal, men han rejser også en debat om partiets retning, og det er bedre at tage den diskussion nu end om to eller tre år,« siger Jarl Cordua.

Kristian Jensen (V) er med sin melding om, at Venstre bør droppe tankerne om en SV-regering, igen kommet i vælten.

For det vil være mest hensigtsmæssigt for Venstre at få afklaret partilinjen snarest muligt, mener han.

Den politiske kommentator hæfter sig ved timingen for Kristian Jensens afstandtagen til en SV-regering.

»Kristian Jensen udfordrer Lars Løkke og hans autoritet, og måden, det er gjort på, er ikke tilfældig.«

»Kristian Jensen ved godt, at der er sommergruppemøde, og at det vil skabe opmærksomhed, når han siger, som han gør,« siger Jarl Cordua med henvisning til, at Venstre holder sommergruppemøde på Kragerup Gods hen over weekenden.

Og det møde kan meget vel blive præget af Kristian Jensen-interviewet, vurderer Jarl Cordua. For ideen om et SV-samarbejde er ikke bare noget, Lars Løkke Rasmussen pludselig fandt på under valgkampen, og derfor er det en essentiel debat, partiet skal tage med sig selv.

»Løkkes strategi er ikke bare en strøtanke – det er formuleret i bogværk. Det har han vel ikke tænkt sig at arkivere lodret.«

»Jeg tror, det må ende med inden længe, at partiet skal beslutte, om Kristian Jensen skal være Venstres næste formand eller ej. Vi nærmer os en afslutning på det spørgsmål,« siger Jarl Cordua.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Kristian Jensen.