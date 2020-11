I en opdatering på Facebook går den tidligere venstreminister Søren Pind skarpt i rette med partiets næstformand Inger Støjberg.

Det sker, efter at hun har skabt stor opmærksom om sig selv ved under en demonstration for Grundloven lørdag at bruge udtrykket ”dræn sumpen”, der af mange er associeret med USA’s præsident, Donald Trump.

- Da Jakob Ellemann (Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, red.) ramte rigtigt på metoo, var det ikke de øvrige partier, der ødelagde det for ham. Det var Inger.

- Når nu Jakob har ramt rigtigt i forhold til en helt grænseoverskridende adfærd fra regeringen i forbindelse med udryddelsen af et helt erhverv, er det ikke de øvrige partier, der er ved at fjerne fokus og ødelægge det pres. Det er Inger, skriver Søren Pind.

Med referencen til Metoo henviser Søren Pind til, at Inger Støjberg i et opslag skrev, at debatten om chikane og grænseoverskridende adfærd mod specielt kvinder var ”ved at gå over gevind”. Det såede tvivl om partiets linje.

Og med sidste afsnit henviser han til, at regeringen er kommet under et voldsomt pres efter at have beordret alle mink i Danmark slået ned, inden den havde lovhjemmel til det. Noget mange ser som et brud på Grundloven. Støjbergs udtalelser fjernede fokus fra sagen, mener Søren Pind.

Søren Pind noterer, at Instrukskommission, der gransker et muligt lovbrud fra Inger Støjbergs tid som minister, er på vej med en delberetning.

- Om lidt, når Instrukskomissionen kommer med sin delberetning, vil jeg tro, at det ikke er Jakob, der ødelægger det for Venstre. Men Inger, skriver Søren Pind.

Inger Støjberg blev valgt som næstformand for Venstre, efter at en fløjkrig endte med, at både daværende formand Lars Løkke Rasmussen og daværende næstformand Kristian Jensen trak sig.

- Sagen er, at Venstre holdt et landsmøde, hvor formanden (Jakob Ellemann-Jensen, red.) fik partiets enstemmige opbakning til at standse alt det p.. (pis red.), en række af os forvoldte gennem årene.

- Og Inger - der havde været en af os, men alligevel stillede op - lovede troskab og loyalitet. Det vi har set, er imidlertid, at hun kun tænker på sig selv.

- Og ødelægger det for formanden. Sagt helt kort: Det går ikke, skriver Søren Pind.

