Nok er nok.

Den tidligere Venstre-profil Søren Pind kommer nu med et råd til sit gamle parti.

Han mener, at det skal være slut med, at partiets næstformand vælges på et landsmøde.

»Næstformanden bør fremover være udpeget af hovedbestyrelsen og ikke direkte valgt på et landsmøde,« skriver Søren Pind lørdag aften i en debat på Facebook.

Forholdet mellem Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen og næstformand Inger Støjberg gik helt galt. Så nu skal der vælges ny næstformand for Venstre. Foto: Henning Bagger

Inger Støjberg blev i september 2019 valgt som næstformand efter afstemning ved Venstres landsmøde i Herning, hvor hun var i et kampvalg med Ellen Trane Nørby om posten.

Og som bekendt gik samarbejdet mellem Inger Støjberg og formanden Jakob Ellemann-Jensen helt galt.

Præcis ligesom forholdet mellem tidligere formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen bare blev dårligere og dårligere.

Og derfor mener Søren Pind, at der fremover skal vælges næstformand på en helt anden måde end ved afstemning på et landsmøde

Forholdet mellem daværende formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen gik også helt galt. Foto: Mads Claus Rasmussen

Foreløbigt skal Inger Støjbergs afløser som næstformand findes på et ekstraordinært landsmøde i slutningen af januar.

Selve tidspunktet for det ekstraordinære landsmøde er endnu ikke faslagt.

B.T. har kontaktet Venstres partisekretær Christian Hüttemeier for at høre, hvad han mener om forslaget fra Søren Pind.

Men han har ikke svaret på B.T.s henvendelse.