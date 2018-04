Et borgerforslag, der har fået over 42.000 støtter, skaber i øjeblikket debat.

Forslaget vil indføre 18 år som minimumsalder for omskæring, der ikke er nødvendig af helbredsmæssige årsager og er stillet af Lena Nyhus, der er formand for foreningen Intact Denmark, der arbejder for at beskytte alle mod det, det den kalder 'kønslemlæstelse'.

Nu går også uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) ind i debatten, inden forslaget forventeligt opnår de 50.000 underskrifter, der skal til, før forslaget skal behandles i Folketinget.

'Jeg forstår, at et borgerforslag atter vil sende danske jøder til Sverige. En gang var alt rigeligt. Det bliver ikke med min stemme,' skriver Søren Pind på Twitter.

Jeg forstår, at et borgerforslag atter vil sende danske jøder til Sverige. En gang var alt rigeligt. Det bliver ikke med min stemme. #omskæring #femmørkeår — Søren Pind (@sorenpind) April 20, 2018

Og det har sat sindene i kog i form af adskillige kommentarer på det sociale medie.

'Sjovt som du påkalder dig videnskaben. Som konkluderer det stik modsatte. Men dit Tweet kommer jo længere ud og passer ind i din lobby. Uanset validiteten,' skriver Kåre Traberg Smidt, der er advokat med speciale i menneskerettigheder og medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Alternativet.

Sjovt som du påkalder dig videnskaben. Som konkluderer det stik modsatte. Men dit Tweet kommer jo længere ud og passer ind i din lobby. Uanset validiteten. — Kåre Traberg Smidt (@kaaretraberg) April 21, 2018

Lena Nyhus ærgrer sig også. Hun er er formand for foreningen Interact Denmark, som arbejder for at beskytte børn mod 'kønslemlæstelse', som foreningen kalder det.

»Jeg synes, det er vildt, at han implicit anklager over 80 procent af befolkningen for nazisme, bare fordi man er imod, at man skærer i raske børns kønsorganer,« siger hun og henviser til flere meningsmålinger - senest en måling, som Megafon udførte for TV 2 og Politiken i januar. Her svarede 83 procent, at de bakker om et forbud mod omskæring af drenge.

Ifølge Lena Nyhus er det forsvindende få jøder, der bliver omskåret - helt ned til fire-seks om året.

»Det er en storm i et glas vand og en meget underlig skæv kobling, han laver. Det er løsrevet fra virkeligheden, og jeg synes, det er en voldsom underkendelse af de medlemmer, vi har med en minoritetsbaggrund, som har en tradition for omskæring,« siger hun.

Hun ærgrer sig, fordi Interact Danmark ifølge hende gør meget for at holde en god tone i debatten.

»Vi sletter folk, når de ikke opfører sig ordentligt. Jeg er meget ked af, når dem der skulle gå forrest i en sober debat, opfører sig sådan. Det synes jeg simpelthen er skammeligt,« siger Lena Nyhus.

Også Enhedslistens folketingsmedlem Pelle Dragsted langer ud efter ministeren.

'Føj for en useriøs og polariserende kommentar. At sammenligne modstandere af omskæring af børn med nazismen er nok det laveste', skriver han på Twitter.

Tidligere chefredaktør på Se & Hør og nuværende tv-vært og politisk kommentator, Henrik Qvortrup, konstaterer, at det 'sgu ikke er for kønt'.

Nazikortet i slet skjult forklædning.

Sgu ikke for kønt, @sorenpind. https://t.co/2Gr4qHmocJ — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) April 21, 2018

Carl Andersen, der er formand for Liberal Alliances Ungdom, er heller ikke imponeret.

'Hvis man insisterer på at lemlæste småbørn i religionsfrihedens navn, må man gøre det et andet sted.'

Hvis man insisterer på at lemlæste småbørn i religionsfrihedens navn, må man gøre det et andet sted. — Carl Andersen (@CarlAndersenLA) April 20, 2018

Både Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har luftet bekymring for, at Danmark kan ryge ud i internationalt stormvejr, hvis vi som det første land i verden indfører et forbud mod omskæring.

BT har lørdag forsøgt at få en uddybende kommentar fra Søren Pind, men det har ikke været muligt.