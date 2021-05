Søren Pape Poulsen var bare en af de unge 'lømler' i Konservativ Ungdom, da Danmark skulle stemme om EU-forbeholdene i 1992.

Hans store helt, statsminister Poul Schlüter, var mødt frem på torvet i Silkeborg, hvor horder af mennesker stod klar til at høre statsministeren tale.

Efter Schlüter havde talt, lykkes det Søren Pape og de andre KU'ere at hive ham med ned i de beskedne lokaler, hvor Konservativ Ungdom i Silkeborg holdt til.

»Så satte Schlüter sig bare i baren, drak en øl og fortalte røverhistorier fra dengang, han var ung i Konservativ Ungdom i Haderslev. Han var ikke omringet af rådgivere eller sikkerhedsvagter, som statsministre er i dag,« siger den nuværende konservative formand, Søren Pape.

»De par politibetjente, som fulgte ham, tog også en øl.«

Anne Marie Vessel Schlüter og Poul Schlüther under bogreception i Statsministeriet, hvor bogen "Statsministrene" udkommer, torsdag den 9. november 2017. Bogen er skrevet af Anne Sofie Kragh og Michael Dyrby. I bogen medvirker Poul Schlüther, Poul Nyrup, Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Anders Fogh Rasmussen.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Anne Marie Vessel Schlüter og Poul Schlüther under bogreception i Statsministeriet, hvor bogen "Statsministrene" udkommer, torsdag den 9. november 2017. Bogen er skrevet af Anne Sofie Kragh og Michael Dyrby. I bogen medvirker Poul Schlüther, Poul Nyrup, Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Anders Fogh Rasmussen.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017) Foto: Mads Claus Rasmussen

Det var en anden tid, erkender Søren Pape. Men episoden siger også meget om mennesket Poul Schlüter, der torsdag morgen gik bort, 92 år gammel.

»Han var i øjenhøjde med folk. Han havde ikke fine fornemmelser, og det er den slags, jeg har taget til mig og forsøger at lære af,« siger Søren Pape.

Søren Pape har været formand for partiet i fem år. Schlüter nåede at være formand i 19 år og statsminister i 11 år. Enhver konservativ formand bliver derfor altid holdt op mod den konservative nestors imponerende cv.

Schlüter har en mytisk status i partiet, og vi andre når ham alligevel ikke til sokkeholderne. Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti.

»Jeg vil ikke sammenlignes med Schlüter, selvom jeg godt ved, at jeg bliver det. Schlüter har en mytisk status i partiet, og vi andre når ham alligevel ikke til sokkeholderne,« siger Søren Pape.

Du bejler vel selv til at blive statsministerkandidat. Vil du gribe opgaven an ligesom Schlüter, hvis du bliver statsminister?

»Jeg synes, man skal lære af Schlüters stil, lige meget hvilken post man sidder på.«

Pape fik selv beskeden om Schlüters død af familien i går. Han havde forberedt sig på, at det nok ville ske inden længe. Men alligevel slog det pusten af ud ham, fortæller han:

»Der strømmede en masse tanker igennem mit hoved. Det var både sørgelig og højtidelig fornemmelse. Jeg tænkte på, hvor meget han egentlig har betydet for Danmark og dansk politik.«

Poul Schlüter blev statsministeren i de fattige 1980ere. Med stort underskud på betalingsbalancen og en urolig politisk situation på Christiansborg.

»Schlüter fik jo ikke kun samlet vores parti. Han fik gjort os til et folkeparti og skaffet os 42 mandater. Han formåede at få opbakning fra både Radikale Venstre og Fremskridtspartiet på samme tid. Det kræver alligevel en vis politiske fingerspidsfornemmelse,« siger Søren Pape.

Poul Schlüter nåede at danne fire forskellige regeringer på 11 år. Hans tid som statsminister sluttede dog brat, da Tamilsagen rullede.

(FILES) This file photo taken on July 9, 1992 shows then French President Francois Mitterrand and Foreign Minister Roland Dumas of France, Finnish President Mauno Koivisto (3rd left), Danish Prime Minister Poul Schluter (background, 3rd R), President Alija Izetbegovic of Bosnia-Herzegovina, Norwegian Prime Minister Gro Harlem Bruntland and Russian President Boris Yeltsin ahead of a family photo during the CSCE, Conference for Security and Co-operation in Europe 1992 SUMMIT in Helsinki. - As it was confirmed on May 28, 2021, former Danish Prime Minister Schluter died on May 27, 2021 at the age of 92. (Photo by Jaakko AVIKAINEN / Lehtikuva / AFP) Foto: JAAKKO AVIKAINEN Vis mere (FILES) This file photo taken on July 9, 1992 shows then French President Francois Mitterrand and Foreign Minister Roland Dumas of France, Finnish President Mauno Koivisto (3rd left), Danish Prime Minister Poul Schluter (background, 3rd R), President Alija Izetbegovic of Bosnia-Herzegovina, Norwegian Prime Minister Gro Harlem Bruntland and Russian President Boris Yeltsin ahead of a family photo during the CSCE, Conference for Security and Co-operation in Europe 1992 SUMMIT in Helsinki. - As it was confirmed on May 28, 2021, former Danish Prime Minister Schluter died on May 27, 2021 at the age of 92. (Photo by Jaakko AVIKAINEN / Lehtikuva / AFP) Foto: JAAKKO AVIKAINEN

»Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet,« lød det ikonisk fra Schlüter.

Men det var der.

Hans justitsminister Erik Ninn-Hansen (K) havde nemlig bevidst brudt loven ved at stoppe for familiesammenføringer for tamilske flygtninge

Derfor måtte den borgerlige regering gå af og overlade Statsministeriet til socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen.