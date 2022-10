Lyt til artiklen

Det grøndlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz (IA) har fået en personlig undskyldning fra Søren Pape.

Det bekræfter hun over for B.T.

Undskyldningen er skrevet af Pape i en SMS, som B.T. er i besiddelse af.

Da Folketinget havde åbningsdebat torsdag, ville Aaja Chemnitz have Søren Pape Poulsen til at be- eller afkræfte, at han engang havde sagt, at Grønland var "Afrika på is."

»Det er jo en personlig undskyldning til mig, men det burde være en undskyldning til og hele Grønland, fordi det er en voldsom generalisering,« siger Aaja Chemnitz til B.T.

