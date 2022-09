Lyt til artiklen

»Der er nok nogen, der vil sige, at det er kynisk. Det kan man ikke udelukke.«

Sådan lyder det onsdag morgen fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen, efter nyheden om, at Søren Pape Poulsen skal skilles fra sin mand, Josue Medina Vasquez Poulsen, er kommet frem.

Bruddet kommer efter, at der den seneste tid har været stor fokus på Josue Medina Vasquez.

Ekstra Bladet og Jyllands-Posten har hver især afdækket, at han i flere tilfælde ikke har talt sandt.

Blandt andet er det kommet frem, at Josue Medina Vasquez alligevel ikke er nevø til den tidligere præsident i Den Dominikanske Republik – en fortælling, Pape selv har fremhævet flere gange.

Til B.T. fortæller Joachim B. Olsen, at beslutningen om en skilsmisse viser, at 'toppolitik er en hård branche'.

»Hvis man stiler efter at blive statsminister i Danmark eller være på absolut topniveau i dansk politik, så er det sådan, at der bliver stillet ekstra høje krav til dig og de mennesker, de omgiver dig med. Du bliver bedømt på de mennesker, du omgiver dig med,« forklarer han.

»Josue var blevet en belastning for Søren Pape. Det svækkede hans troværdighed, at Søren Pape tilsyneladende ikke havde viden om helt basale ting om sin egen mand.«

Joachim B. Olsen forklarer, at hvis man som statsminister for Danmark eksempelvis skal til statsmiddag i Det Hvide Hus, så kan man også regne med, at den amerikanske presse vil kunne fatte interesse for én – og for ens ægtefælle og de historier, der har været om vedkommende.

»Og det vil kunne sjæle fokus fra det politiske. Man kan sige, det allerede var ved at ske for Søren Pape,« forklarer den politiske kommentator.

»Det er ikke fordi, der ikke kan være en enkelt svipser eller en enkelt bommert, det kan der sagtens. Men det kan ikke blive ved med at strømme ind på den måde. Det svækker hans troværdighed,« siger Joachim B. Olsen og tilføjer:

»Hvis man ser bort fra, at han er statsministerkandidat, er der måske heller ikke noget meget underligt i, at man vælger at gå fra en ægtefælle, som har løjet for én om nogle meget grundlæggende ting gennem hele forholdet. Det er vel ikke første gang, den slags ender i en skilsmisse.«

Derudover kunne Søren Pape ifølge den politiske kommentator heller ikke 'tåle, at der kom flere historier frem'.

Derfor mener Joachim B. Olsen også, at den konservative formand står bedre rustet nu til at opnå drømmen om det højeste politiske embede i Danmark ved et kommende valg:

»Der er nok nogen, der vil sige, at det er kynisk. Det kan man ikke udelukke. Men det vil være en forkert måde at se det på. Jeg synes, at Søren Pape viser, at han kan tage hårde og nødvendige beslutninger, og det er sådan set en kvalitet i en, der gerne vil være statsminister,« forklarer han.