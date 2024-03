Det er endnu uklart, hvornår Søren Pape Poulsen bisættes. Men det kommer til at ske fra domkirken i Viborg.

Viborg har dannet rammen om en stor del af De Konservatives afdøde formand Søren Pape Poulsens liv.

Når han skal bisættes, bliver det også fra Viborg Domkirke. Det oplyser partiet til Ritzau.

Dag og tidspunkt bliver afklaret mandag, lyder det.

Pape døde lørdag i en alder af 52 år efter en hjerneblødning.

Han voksede op i Bjerringbro i Viborg Kommune. Senere var han byrådsmedlem i 12 år, så borgmester, og han boede i byen frem til sin død.

Han var en populær borgmester, inden han blev konservativ formand og trådte ind på den landspolitiske scene.

Pape blev borgmester efter kommunalvalget i 2009, hvor han fik tredjeflest stemmer, og det lille parti snuppede posten foran både Socialdemokratiet og Venstre.

Siden nyheden om hans død kom lørdag, har mange viborgensere været forbi hans bopæl for at lægge blomster og tænde lys.

I et interview med Kristeligt Dagblad, som Pape gav i anledning af sin 50-års fødselsdag i 2021, sagde partiformanden, at han er et troende menneske.

- Jeg tror på Gud, går i kirke om søndagen, og jeg føler, at det er en befrielse, at der er noget større her i verden, som ikke har at gøre med alle mulige politiske trakasserier. Det betyder noget for mig.

- At have en tro med sig gør også, at man nogle gange kan parkere nogle ting, lød det.

Papes død kan mærkes i Viborg søndag.

Tidligere chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad Lars Norup har tidligere på dagen fortalt, at stemningen i byen er trykket.

Der bliver flaget på halv på rådhuset i byen, og søndag eftermiddag vil fodboldklubben Viborg FF mindes Søren Pape Poulsen med et minuts klapsalver, inden der skal spilles superligakamp mod Randers FC.

Ved søndagens højmesse i netop Viborg Domkirke blev Pape også nævnt af sognepræst Anne Mette Fruelund Andersen.

Ifølge Berlingske sluttede hendes prædiken med ordene:

- Som markering her ved Søren Pape Poulsens alt for tidlige død vil jeg blot sige her i menigheden og domkirken, hvor Søren kom: Han vil blive dybt savnet.

Efterfølgende blev salmen "Se nu stiger solen" sunget.

