De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, er kendt som en rolig mand med et jysk sindelag. Men Mette Frederiksens store valgløfte kaldet 'Arnes pension' har fået Pape helt op i det røde felt.

»Jeg er rystet over, hvor nemt man kan udnytte retten til tidlig pension. Mette Frederiksens solgte 'Arnes tur' som en hjælp til de nedslidte. Men det har intet med de nedslidte at gøre,« siger Søren Pape.

Han henviser til, at retten til tidligere pension også omfatter dem, som har arbejdet hele livet på deltid og har haft længere perioder med ledighed.

»Det er et blufnummer uden lige at kalde 'Arnes tur' for en pension til de hårdt nedslidte. Man kan jo få pensionen ved at arbejde 20 timer om ugen hele livet,« siger Søren Pape.

Søren Pape Poulsen (C) og Statsminister Mette Frederiksen (S) før møde, hvor Statsministeren er vært ved et møde for Grønt Erhvervsforum, hvor hun sammen med klima-, energi- og forsyningsministeren, erhvervsministeren og øvrige ministre samt partierne bag Klimaloven samler op på samarbejdet mellem regeringen og erhvervslivet i regeringens klimapartnerskaber, i Eigtveds Pakhus i København, onsdag den 16. september 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Lad os tage et eksempel:

En ung kvinde tager et sabbatår som 18-årig og begynder året efter med at studere. Hun arbejder på deltid ved siden af studierne, indtil hun er færdiguddannet som 24-årig.

Herefter arbejder hun fuldtid i to år, men vælger som 26-årig at gå ned på deltid og arbejde 20 timer om ugen resten af sin tid på arbejdsmarkedet. Gennem hendes arbejdsliv er hun på dagpenge tre gange i længere perioder.

Det betyder, at hun blot arbejder 21-22 fuldtidsår, inden hun fylder 61 år. Men alligevel kan hun trække sig tilbage på pensionen til de nedslidte.

Statsminister Mette Frederiksen, finansminister Nicolai Wammen, skatteminister Morten Bødskov og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard på pressemøde på Danish Crown i Horsens tirsdag den 18. august 2020. Regeringen præsenterer sit nye udspil: Ny ret til tidlig pension - værdig tilbagetrækning for alle.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Årsagen er, at deltidsarbejde helt ned 18 timer om ugen samt dagpengeperioder tæller med i S-regeringens pensionsudspil.

»Det er helt til grin, at en smed, som knokler 40 timer om ugen i 40 år, ikke kan gå tidligere på pension, mens en person, som har arbejdet på halv tid hele livet, kan trække sig tidligt tilbage,« siger Søren Pape Poulsen.

Det skal dog nævnes, at kun 200 af de 38.000 personer, som ifølge regeringen kan få tidlig pension i 2021, har en lang videregående uddannelse.

9 ud af 10 er derimod ufaglærte.

Søren Pape, de fleste, som opnår ret til tidligere pension, har knoklet i mange år i hårdt slidende fag. Er det ikke en undtagelse, du hæfter sig ved?

»Nej, det er da ikke usædvanligt, at nogle arbejder på deltid store dele af arbejdslivet,«

Ydelsen for den tidlige pension er 'kun' 13.500 kr. før skat om måneden. Vil de fleste ikke fortsætte med at arbejde og hæve deres løn, hvis de ikke er nedslidte?

»Man kan da håbe, at den lave ydelse afholder nogen fra at takke ja til ordningen. Men jeg er ikke sikker. Det er reelt en ny efterløn, og det er grotesk, at regeringen sælger det som noget andet.«

»Nu er det Arnes tur«, stod der på Socialdemokratiets valgplakater. Vis mere »Nu er det Arnes tur«, stod der på Socialdemokratiets valgplakater.

Tidlig pension til nedslidte var Socialdemokratiets helt store slagnummer i valgkampen sidste år.

Med den sønderjyske bryggeriarbejder Arne Juhl som billedet på den nedslidte arbejder lancerede Socialdemokratiet udspillet under sloganet ‘Nu er det Arnes tur’.

På et stort opsat pressemøde på Danish Crown-slagteriet i Horsens løftede Mette Frederiksen i august sløret for, hvem der kan trække sig tidligere tilbage.

Det er først og fremmest danskere, som ikke har en lang uddannelse, men har arbejdet fra en helt ung alder. Hvis man vil trække sig tre år tidligere tilbage, skal man have arbejdet, siden man var 17 år.

Hvis man derimod er startet med at arbejde som 18-årig eller 19-årig, kan man få henholdsvis to eller et års tidligere pension. Til gengæld er der ingen krav om hverken fuldtidsarbejde eller slid på kroppen.

Arne Juhl ville være stoppet i år, hvis efterlønsordningen ikke var blevet ændret i 2012. Foto: Michael Nørgaard

Den konservative formand kalder det »hovedrystende« og »uansvarligt«.

»Det er hul i hovedet, at mennesker uden nedslid kan gå tidligere på pension for andre folks penge,« siger Søren Pape.

I den socialdemokratiske lejr ryster man til gengæld på hovedet af Søren Pape.

»Han misser fuldstændig kernen i ordningen. Den giver en ret til dem, som har arbejdet længst tid, og som er nedslidte i de fysiske erhverv. Der er en klar sammenhæng mellem de to ting,« siger partiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen.

Han forklarer, at Socialdemokratiet har medregnet deltidsarbejde med åbne øjne. Ellers ville det stort set kun være mænd, der fik ret til tidligere pension.

»Vi skal tage hensyn til et arbejdsmarked, hvor kønsrollerne var anderledes. Hvor en kvinde eksempelvis har været nødt til at gå deltid på et plejehjem for at kunne passe børnene, så hendes mand kunne arbejde mange timer på fabrikken,« siger Christian Rabjerg Madsen.

S-regeringen forhandler lige nu med de andre partier om 'Arnes pension'. Indtil videre har både Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti vist opbakning til at lande en aftale.