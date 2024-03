Søren Pape Poulsens familie og parti kommer nu med en opfordring til dem, der påtænker at sende blomster til bisættelsen lørdag.

I stedet opfordres de kirkegængere, der møder op til bisættelsen i Viborg Domkirke lørdag til at man i stedet sender blomsterpengene til et sted, der stod den afdøde formand meget nær.

Søren Pape Poulsen sad i bestyrelsen på Møltrup Optagelseshjem, der er et opholdssted i Vildbjerg for hjemløse mænd, der ønsker at blive fri af alkohol- eller stofafhængighed.

»Hjemmet betød meget for Søren, og han har arbejdet frivilligt i bestyrelsen siden 2020 – hans eneste bestyrelsespost uden for Folketinget, skriver Det Konservative Folkeparti.

»Det er utroligt flot af familien og hans nære, og som jeg kender Søren, er det helt i hans ånd,« siger Henrik Stubkjær, der er biskop over Viborg Stift, og som skal forestå bisættelsen lørdag, til TV Midtvest.

»Det er også et udtryk for, at Søren havde blik for de mennesker, der måske ikke har det så let som alle os andre. Det betød meget for ham, og han ydede en stor indsats i bestyrelsen. Og det er også blevet gengældt. Da beboerne derude hørte, at han var død, lavede de spontant en indsamling til en blomst til hans bisættelse,« siger biskoppen til TV Midtvest.

Søren Pape Poulsen blev fredag den 1. marts om eftermiddagen ramt af en blødning i hjernen under partiets hovedbestyrelsesmøde i Vejen. Han døde kl. 13.13 dagen efter.

Søren Pape Poulsen blev 52 år.

Han skal bisættes lørdag 9. marts klokken 11 i Viborg Domkirke.

