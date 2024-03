Bisættelsen af Søren Pape Poulsen vil finde sted i Viborg Domkirke lørdag den 9. marts klokken 11.

Det oplyser De Konservative til Ritzau.

Søren Pape Poulsen, der blev 52 år gammel, har en nær tilknytning til Viborg, hvor han havde bopæl, og hvor han i en årrække var borgmester.

Den konservative formand afgik ved døden lørdag, efter at han fredag blev ramt af en hjerneblødning under et hovedbestyrelsesmøde i partiet.

Han blev fredag kørt til Odense Universitetshospital, men hans liv stod ikke til at redde, og klokken 13.13 lørdag døde han.

Siden da er det strømmet ind med kondolencer, ligesom borgere i Viborg har lagt blomster ved hans bopæl.

Blandt andet har statsminister Mette Frederiksen (S) kaldt ham for et lattermildt og ordentligt menneske.

I partiet har der været stor sorg. Politisk ordfører Mette Abildgaard (K), der selv ringede 112, da Pape faldt om, sagde søndag til TV 2, at partiet var i en choktilstand.

- Vi bruger noget tid på at samles og mindes, og så skal vi have Søren godt lagt i jorden, og det vil vi gøre vores bedste for at gøre i Sørens ånd, sagde hun.

Søren Pape Poulsen var formand for De Konservative i cirka ti år.

Partiet havde i forvejen meldt ud, at bisættelsen ville ske i Viborg Domkirke, men dag og tidspunkt har ikke været kendt før nu.

Dødsfaldet har tydeligt kunnet mærkes i Viborg, hvor der er blevet flaget på halv på rådhuset i byen, og hvor den lokale fodboldklub, Viborg FF, mindedes Søren Pape Poulsen med et minuts klapsalver inden en fodboldkamp mod Randers FC søndag.

På det hotel, hvor Søren Pape Poulsen fredag faldt om, er der ligeledes oprettet et mindested. Der er tale om Hotel Skibelund Krat i Vejen, hvor der er lavet et mindested foran hotellet.

Går man ind på De Konservatives hjemmeside, vil man blive mødt med en mindeside for Søren Pape Poulsen.

Her har partiets generalsekretær, Søren Vandsø, skrevet en tekst:

- Vi vil savne Søren, som med sin tålmodighed, lyse sind, politiske sans og dybe forståelse for andre mennesker gjorde vores liv bedre. Han forlader os alt for tidligt og efterlader et ufatteligt savn.

/ritzau/