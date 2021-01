'Helt ærligt – det her kan danskerne simpelthen ikke være tjent med!'

Sådan indleder Søren Pape Poulsen et Facebook-opslag lørdag aften. Et opslag, hvor han retter kritik mod statsminister Mette Frederiksen.

Lederen af Det Konservative Folkeparti mener, at hun er gået over stregen.

'Vi blev bedt om at tilgive fejl, men vildledning er over stregen! Det er kommet frem, at sundhedsmyndighederne ikke anbefalede nedlukningen. De faglige eksperter i NHST og AC-gruppen gjorde heller ikke.'

Den 49-årige politiker støttede selv nedlukningen i marts sidste år, men nu savner han et ærligt grundlag for den store beslutning.

'Forstå mig ret, jeg støttede nedlukningen i marts. Men jeg vil ikke føres bag lyset. Så voldsomme og indgribende beslutninger skal træffes på et ordentligt og ærligt grundlag.'

'Det er ikke et demokrati værdigt, at man blæser på befolkningen på den måde. Danskerne har krav på at kende sandheden.'

Opslaget kommer dagen efter en lang rapport blev præsenteret på Christiansborg, hvor det var tydeligt, at en nedlukning af Danmark ikke blev anbefalet for efterhånden mange måneder siden.

'Vi har krav på at få at vide, hvad der er Søren Brostrøms råd, og hvad der er Mette Frederiksens holdning. Vi skal kunne skelne mellem faglighed og politik. Det er vigtigt.'

Søren Pape Poulsen skriver afsluttende, at der ikke er tale om en fejl fra Mette Frederiksens side.

'Vi har alle været klar til at tilgive fejl, som skyldtes, at vi ikke kendte sygdommen og så at sige asfalterede, imens vi kørte. Men vildledning er ikke en fejl.'

Statsministeren sagde efter, at rapporten havde set dagens lys, at hun ikke var enig i alt, hvad der stod i den. Rapporten var på over 600 sider.