Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har langet hårdt ud efter Jakob Ellemann Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M), efter de søndag har meldt ud, at de er klar til at bakke på kravet om en advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i minksagen.

Det sker søndag aften i opdatering på Facebook.

»Det er et svigt - ikke mindst over for de mennesker, der oplevede den kæmpe skandale, at et lovligt erhverv blev lukket. Det har gjort ondt på disse familier,« skriver Søren Pape Poulsen blandt andet:

»Jeg har ikke tal på, hvor mange hårde ord der er sagt i den anledning af Jakob Ellemann og hans partifæller i den sag. Men nu er alting glemt, for der skal laves regering. Det er skidt for tilliden til politikerne. Det er et kæmpe tillidsbrud. Gad vide, hvad der ellers er i vente de kommende dage.«

Moderaterne og Venstres opblødning på spørgsmålet om en advokatvurdering af Mette Frederiksen sker i forbindelse med regeringsdannelsen.

Derfor kalder Søren Pape Poulsen det for »en sejr« for Mette Frederiksen i de første afsnit af sin Facebook-opdatering:

»Første sejr til Mette Frederiksen,« skriver han, og fortsætter senere:

»Jeg ved godt, ministerbilerne er tæt på, og at den største magt ligger i en regering. Men man skal jo også kunne forsvare sine gerninger, uanset hvor gerne man vil i regering. Virkeligheden er jo, at der er flertal i Folketinget for en advokatundersøgelse. Altså lige indtil nu, hvor de to herrer løber fra det.«

